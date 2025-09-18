Зависимостта на САЩ от вноса от ЕС нараства и изпреварва тази от Китай

САЩ разчитат в по-голяма степен на вноса от ЕС, отколкото се предполага, отколкото на китайския както по обща стойност, така и по брой стоки. Това показват резултатите от проучване на базирания в Кьолн Германски икономически институт (Institut der deutschen Wirtschaf - IW), цитирани от Ройтерс.

Тази зависимост е нараснала значително през последните 15 години, като броят на продуктовите групи, в които поне 50 на сто от вноса е от ЕС. Той е нараснал до над 3100 продуктови групи през миналата година спрямо над 2600 през 2010 г., отчита институтът.

Констатациите в проучването сочат, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е могла да има по-силна позиция в преговорите с Вашингтон за митата, които са довели до базова ставка от 15 на сто върху вноса в САЩ на повечето стоки от ЕС, пише в проучването.

Общата стойност на вноса на тези стоки, включващи химически продукти, електроуреди, машини и оборудване, достигна 287 милиарда долара или близо 2.5 пъти повече спрямо 2010 г.

За сравнение през миналата година Китай е внесъл 2925 от тези продуктови групи, на обща стойност 247 милиарда долара.

Зависимостта на САЩ от Китай е намаляла значително с течение на времето, отчита Германски икономически институт.

Стоките от ЕС с постоянно висок дял на вноса вероятно ще бъдат трудни за заместване в краткосрочен план - фактор, който Брюксел трябва да има предвид, ако търговското напрежение с Вашингтон ескалира, пише в проучването.

Като последна мярка ЕС би могъл да наложи ограничения върху износа на стоки, които са от критично значение за американската икономика, отчита институтът.

Въпреки че търговските данни сами по себе си не могат да отразят напълно колко важни са тези стоки за американските потребители, проучването "може да се използва, за да се изясни на американците, че ако продължат да повишават митата, ще навредят сами на себе си", отчита Самина Султан, съавтор на проучването, предаде БТА.