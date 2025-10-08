Здравната инспекция наредила на общината да почисти "Люлин" и "Красно село"

Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) се самосезирала по "медийни публикации" и издала предписание на общината да почисти районите "Люлин" и "Красно село".
В тях от неделя има криза с отпадъците, след като кметът Васил Терзиев отказа да подпише нов договор с частна фирма за обслужването им заради прекалено високи цени. Дружеството, с което трябваше да се сключи контрактът, е консорциум с участието на фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки.
Междувременно изтече и старият договор за чистенето на "Люлин" и "Красно село". Той беше с фирмата "Зауба" с краен собственик Румен Гайтански - Вълка.
От неделя общината се опитва със собствени сили да чисти "Люлин" и "Красно село". Техниката и хората обаче не стигат и кофите често преливат.
"Когато бяха констатирани случаи на неправомерно изхвърлени болнични отпадъци, прокуратурата отказа да образува досъдебно производство и да започне разследване по сигнала на Столичната община. Сигналът, както и медийни публикации, сочеха за нередности при изхвърлянето на опасни медицински отпадъци в контейнери за битови. Столичната община е уведомила редица институции – сред тях РИОСВ, СРЗИ, ДАНС и СДВР – за нарушения, свързани с неправомерно смесване на болнични с битови отпадъци", коментираха в сряда от общината по повод нареждането на здравната инспекция.
Предписанието на здравната инспекция към местната власт да изчисти двата района идва в деня, в който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи на кмета Васил Терзиев "да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, екокатастрофа, каквото иска да му гласуваме, ще има 66 депутати "за". Терзиев пък призова държавните институции да работят заедно с общината за решаването на проблемите с боклука.
Иначе от сряда, 8 октомври, два големи камиона за боклук се включиха в чистенето на "Люлин" и "Красно село". Това значително облекчава графика и ускорява извозването на отпадъците, съобщиха от Столичната община.
До момента местната власт разполагаше само с 10 камиона с малък капацитет на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което по принцип е оператор на завода за боклука на София.
Към екипите на предприятието за отпадъците в сряда се присъединиха и хора от четири районни администрации - "Слатина", "Изгрев", "Лозенец", "Красна поляна". Осигурена е и техника . камиони и товарачи с щипка.
В чистенето на "Люлин" и "Красно село" се включат и екипи на "Гробищни паркове" и общинското предприятие "Паркове и градини".
Общинската фирма за чистене "Софекострой" е осигурила камион, с който се почиства района на болница "Пирогов". В предишните дни кметът на район "Красно село" Цвета Николаева апелираше общината да насочи усилия към вдигането на кофите там, тъй като улиците, на които се намират, са тесни и боклуците падат на платното и пречат на движението.
От общината вече съобщиха, че получават помощ от кметовете на Елин Пелин, Ботевград и Панагюрище под формата на общо 5 стандартни боклукчийски камиона с преса, които могат да съберат отпадъците от доста повече кофи. Очаквало се да пристигнат в сряда или четвъртък.
На терен работят 50 души от предприятието за отпадъци. Паралелно заводът за боклука продължава да работи нормално, казват от общината.
Завишен е и контролът от страна на Столичния инспекторат специално в "Люлин" и Красно село". Във вторник са наложени 9 глоби за неправомерно изхвърляне на отпадъци – включително на търговски обекти и превозни средства, хванати с необичайни количества битов отпадък.
Към екипите на терен се включват и още организирани доброволци. От Gorata.bg на Никола Рахнев обявиха, че ще купят от Австрия камион за отпадъци, който да се ползва в подобни ситуации не само в София, но и в други общини, както и при почистване на незаконни сметища. От "Капачки за бъдеще" на Лазар Радков пък използват наличните си превозни средства, за да извозват отпадъци от преливащите кофи в "Люлин" и "Красно село". "Предстои ресурсът им да бъде разпределен и координиран с кризисния щаб за максимална ефективност", обясниха от общината.
В последните дни граждани от двата района се самоорганизират и сами събират отпадъците от препълнените кофи. Според кмета Васил Терзиев те са сред истинските герои в кризата.
Подготвя се и осигуряването на допълнителен капаците за общинската фирма "Софекострой", която да поеме трайно частинете на "Люлин" и "Красно село".
А министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви, че затворници ще чистят в "Красно село" по молба на районната администрация.
Хубаво е да искат камиони под наем или срещу заплащане от другите фирми, защото на улица Борово боклука последно е събиран в Петък, но днес е сряда. Боклука е затрупал и тротоара вече. Сутринта си занесох чувала в работата, но това не решава проблема. Търговете и поръчките на общината би трябвало да са готови 6 месеца преди това, защото тези фирми трябва да купят техника, да наемат раборници и др. В случая мафията сготви кмета.