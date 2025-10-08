Здравните власти в САЩ вече не препоръчват ваксинация срещу Covid-19

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ вече не препоръчват поставянето на ваксини срещу Covid-19 на всички, оставяйки избора на пациентите. Това стана след като CDC прие препоръките на нова група консултанти по ваксинациите, избрани от министъра на здравеопазването на Робърт Ф. Кенеди, съобщи АП.

Решението идва на фона на новата политика на президента Доналд Тръмп относно промяната на ваксинационния каледар на САЩ.

Миналата година всички държавни органи препоръчваха ежегодна бустерна доза срещу Covid-19 на всички лица от 6-месечна възраст нагоре, отчтайки фкта, че вирусът продължава да мутира.

С отслабването на епидемията от Covid-19 експерти обсъждаха възможността да се фокусират върху ваксинирането на рисковите групи хора, които са най-застрашени от хопитализация и летален край.

Кенеди оспори безопасността на ваксините против коронавируса за здрави деца и бременни жени, като уволни членовете на Съвета за имунизационни политики на CDC и назначи нови кадри, подбрани от него.

Миналия месец новата група гласува, че всички американци трябва сами да вземат решения. CDC обаче казва също, че решенията за ваксините, особено за възрастните хора, трябва да включват консултация с лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Препоръката беше одобрена от заместник-министъра на здравеопазването и социалните услуги Джим О'Нийл, който е изпълняващ длъжността директор на CDC.

Комисията също така призова CDC да засили информирането относно рисковете от ваксините, въпреки съпротивата на външни експерти, които заявиха, че ваксините имат доказана безопасност от милиардите дози, приложени по целия свят.

В изявление в понеделник О'Нийл приветства промяната, заявявайки, че предишните насоки “са възпирали доставчиците на здравни услуги да говорят за рисковете и ползите от ваксинацията“.

“Инфрмираното съгласие се върна“ - каза О'Нийл, с което предизвика реакцията на множество медици. “Да констатираш, че информираното съгласие се е върнало, означава, че е изчезнало някъде преди това. Информираното съгласие никога не е спирало“ - отбеляза д-р Джийс Хакел, като в отговор казва, че въпросите за ваксинацията винаги са се дискутирали с пациентите.

Множество медицински организации продължават да препоръчват ваксинацията на деца, бременни и групи в риск. Те също застават на позицичта, че администрацията на Тръмп отбелязва редките странични ефекти на ваксината без да отчита опасностите от самото заразяване с коронавирус.

Решението позволява на правителствената програма “Ваксини за деца“ да доставя ваксини безплатно за децата, чиито семейства одобри.

О'Нийл също подписа препоръката на експертите децата под 4-годишна възраст да бъдат ваксинирани с ваксина пртоив варицела отделно, а не в комбиняция с ваксините против морбили, паротит и рубеола. Преди е използвана четиривалентната ваксина, но според CDC тя носи по-висок риск от висока температура и фебрилни гърчове. От 2009г. насам CDC препоръчва тази ваксина да се прави отделно за всяка болест и 85% от децата под 4-годишна възраст са ваксинирани със самостоятелни ваксини.