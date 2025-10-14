Здравният министър: Бюджет'26 няма да е урожàен. Не предвиждаме увеличение на здравната вноска

На този етап не предлагаме да бъде вдигната здравната вноска за гражданите, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов във вторник в Габрово, където откри лицензираната през лятото хеликоптерна площадка за въздушната спешна помощ.

“В бюджетна процедура сме и сме дали своите предложения. Държавните психиатрични болници са към първи поток, втори поток отива за дейности, извън обхвата на здравното осигуряване и третият, най-сериозен ресурс, е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде, ако мога да кажа, урожàен“, каза още министър Кирилов, цитиран от БТА.

Той каза още, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена поне до 30 юни 2026 година, въпреки приемането на еврото от 1 януари. В момента тя е в размер на 2.90, като от лекарската гилдия повдигнаха въпроса тя да бъде отново обвързана с минималната работна заплата. Имаше и предложения за повишението ѝ на половин процент от минималната заплата от 1 януари 2026 г., така че да достигне 6 лева.

Коментарът на здравния министър идва на фона на големи очаквания за повече средства в сектора, включително за повишение на заплати, както и съсловни претенции за увеличение на здравната осигуровка, за да бъде отговорено на очакванията.

Зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров коментира преди ден в NovaNews, че проблемите с възнагражденията на младите лекари и недостигът на кадри не могат да се решават с популистки обещания, а изискват системни и честни решения, включително и дебат за размера на здравната вноска.

Д-р Маджаров посочи, че предстоят тежки преговори за бюджета на НЗОК за следващата година, като сигналите от финансовото министерство и касата са, че очакваният ръст на средствата ще бъде "безпрецедентно малък".

По думите му това означава, че увеличението на цените на клиничните пътеки, постигнато преди няколко години, ще бъде "изядено" от инфлацията, което ще направи невъзможно и повишаването на заплатите.

Той подчерта, че България има една от най-ниските здравни вноски в ЕС (8%), докато в повечето европейски страни тя е между 11% и 14%. "Трябва да бъдем откровени с обществото и здравноосигурените и да кажем: "Хора, в момента имате право да избирате къде да се лекувате, но изборът е твърде голям и не можем да си го позволим като държава", заяви д-р Маджаров.

Според него младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават, като прехвърлят отговорността между различните институции - от министерство през парламента до директорите на болници.

"Всяка институция трябва да вземе решения в рамките на това, което тя може да осигури", категоричен беше д-р Маджаров. Той обясни, че заплатите в болниците се формират на пазарен принцип и зависят от приходите на лечебните заведения. "Няма директор на болница, който с желание да дава ниски заплати, защото кадровата криза е толкова голяма, че лекарите и сестрите са най-ценното богатство", посочи той.