Здравно-профилактичните карти на децата вече могат да се издават електронно

Личните здравно-профилактични карти на децата вече могат да се издават електронно, съобщиха от Министерството на здравеопазването в понеделник. Новината идва в навечерието на началото на учебната година, когато традиционно пред лекарските кабинети се извиваха опашки от родители, за да се сдобият с въпросните карти, които се изискват от училищата.

Здравно-профилактичните карти съдържат информация за здравословното състояние на детето - ръст, тегло, алергии, наличие на определени заболявания и актуалния имунизационен статус на ученика към датата на започване на учебната година. Медицинските специалисти в учебните заведения вече ще имат електронен достъп до данните за профилактичните прегледи и имунизациите на децата. Това отменя изискването за разнасяне на хартиен документ между лекарския кабинет и училището, но не отменя необходимостта детето да премине през профилактичен преглед при личния лекар, въз основа на който се издава здравно-профилактичната карта, уточниха от Министерството на здравеопазването пред Mediapool. Това означава, че няма да е възможно издаването на електорнна здравно-профилактична карта, без детето да е преминало през профилактичен преглед за съответната година. Улеснението е, че това не е необходимо да се случва непосредствено около 15-ти септември, а по всяко друго време през годината преди това.

Сега масовата практика е родителите да ходят до лекарските кабинети, за да вземат здравно-профилактичните карти, без да водят децата с тях.

В понеделник готовността за електронните здравно-профилактични карти беше обсъдена на съвместна среща с министъра на здравеопазването Силви Кирилов, министъра на електронното управление Валентин Мундров, "Информационно обслужване" АД и представители на Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

"Електронизацията е приоритет за Министерството на здравеопазването. Целта на всичко, което правим е поетапно отпадане на административната тежест за всички медицински специалисти, както и облекчаване на родителите и гражданите", заяви министър Кирилов.

"Отпадането на здравните профилактични карти е ангажимент, който поехме както към родителите, така и към вас – лекарите и този ангажимент е спазен. Усилията ни за надграждане на системата продължават и разчитаме на вашето съдействие", каза министър Мундров.

По време на срещата беше направена демонстрация на системата, до която ще имат достъп медицинските специалисти в здравните кабинети в учебните заведения. В нея вече е налична информацията от проведените медицински прегледи към момента.

Освен електронизация на здравните карти, с новите текстове в Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, отпада и необходимостта от представяне на контактни бележки.

"В момента сме в процес на преливане на исторически данни за имунизациите на децата от системата на Националната здравноосигурителна каса към НЗИС, като се стремим до 15 септември да сме готови", заяви Борис Костадинов, директор на дирекция "Софтуерна интеграция" в Информационно обслужване.

От утре по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната.