Зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас

Зеленчуците и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас през седмицата показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,22 процента тази седмица до 2,272 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,267 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.
При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поскъпват краставиците - с 19,35 на сто до 2,43 лева за килограм, следвани от тиквичките, които са нагоре с 14,24 на сто и се търгуват по 1,38 лева за килограм. Поскъпване се наблюдава също при зелето - с 10,64 на сто до 1,04 лева за килограм. Цената на зрелият лук кромид се вдига с 11 на сто до 1,11 лева за килограм, а на морковите - 2,52 на сто и те се търгуват по 1,22 лева за килограм. Доматите качват с 5,18 на сто и се предлагат по 2,80 лева за килограм. Картофите поскъпват с 2,54 на сто до 0,97 лева за килограм. Зелените чушки се продават с 4,47 на сто повече до 1,87 лева за килограм. Единствено поевтиняват през седмицата червените чушки - с 2,35 на сто до 2,08 лева за килограм, показват данните.
При плодовете най-значително поскъпва гроздето, което се търгува с 8,11 на сто повече до 3,20 лева за килограм. Бананите качват с 1,01 на сто до 2,80 лева за килограм. Поевтиняват лимоните - с 3,36 на сто и се продават по 3,86 лева за килограм. Цената на ябълките е надолу с 2,71 на сто до 2,51 лева за килограм. Дините също поевтиняват - с 4,93 на сто до 0,54 лева за килограм.
Цената на кравето сирене се вдига с 0,86 на сто до 12,23 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,65 на сто до 18,15 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 0,43 на сто нагоре и се продава по 1,40 лева за кофичка от 400 гр., а цената на прясното мляко пада с 0,44 на сто до 2,27 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 0,83 на сто и то се търгува по 3,15 лева за брой.
Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,34 на сто до 7 лева за килограм. Цената на яйцата (размер М) остава без промяна и те се търгуват по 0,38 лева за брой на едро. Брашното тип 500 е с 0,92 на сто нагоре и се продава по 1,53 лева за килограм. Захарта поскъпва с 2,68 на сто до 1,84 лева за килограм. Олиото е нагоре с 3,18 на сто до 3,24 на лева за литър. Цената на ориза е с 2,41 на сто по-висока и се търгува по 3,32 лева за килограм, както и на зрелия фасул - с 0,98 на сто до 4,31 лева за килограм, докато лещата поевтинява - с 2,65 на сто до 4,11 лева за килограм.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.