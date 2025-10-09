Зеленски готов да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако спре войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ако руският лидер Владимир Путин се опита да превземе цяла Източна Украйна, загубите на неговата армия ще достигнат до един милион войници, съобщи Укринформ.
Припомняйки за разговора си с американския си колега Доналд Тръмп, Зеленски каза:
"Това, което му казах, се сбъдна – руснаците няма да превземат източната част, а ако искат да го направят, Путин ще трябва да погребе един милион от хората си. Тъй като знаем колко вече е погребал при превземането на 30% от нашия изток от началото на пълномащабната инвазия, можем да прогнозираме какво ще трябва да направи, за да се опита да превземе целия Донбас или други части на Украйна".
Украинският президент освен това отбеляза, че Тръмп е загубил доверие в думите на Путин.
"Путин излъга Тръмп. Човек, който истински иска и е готов за мир, не може да продължава да засилва ударите. Това е (поставяне на) ултиматум чрез масирани удари. Но ултиматумите не работят. Искаме справедлив мир – и това означава, че трябва да има честен диалог. Ние сме готови за диалог във формата, който президента Тръмп обяви. И сме готови за съответна среща", добави Зеленски.
Украинският президент добави, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той успее да постигне спиране на огъня в Украйна.
От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от ТАСС, че Украйна разчита на положително развитие на фронтовата линия, но истинската ситуация изглежда по друг начин.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Плурализма бацевото те докара вместо да си продаваш дирника по пиаците да се изхранваш с драскаческа проституция, която не е по почтена ;)
Ще е съгласен, къде ще ходи, но е по добре да номинира и Путин и Тръмп!
Не, тънка е, защото Прекрасния изтърва срока и носителите на Нобел вече се обявяват... А Нобел за мир се връчва поне за 12 спрени войни...
Всичко ше се реши на бойното поле. Никви договорки с агресора, никакъв изкуствен МИР. Бой, бой, бой, тая война носи бая пари. Никви спиране!
Тънка гавра зарад случката в Овалния кабинет. Но и оранжевия бакалин, и екипът му са твърде тыпи да я проумеят. Инак, доня джонович-Краснов ще види Нобел на мук, бас!
Тръмпанзето има сили и възможности, помагайки на Украйна, да принуди путинските диваци да отстъпят, но е твърде изкукуригал, за да го направи.Все пак вече е на страната на Украйна.
Дали ще номинира Путин, ако на него му хрумне да стане Нобелов лауреат !