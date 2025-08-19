Зеленски и Путин може да се срещнат до 2 седмици в Унгария. Макрон предожи Швейцария

"Лична среща между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин по въпроса за прекратяване на войната в Украйна може да се състои в Унгария", съобщи Ройтерс, цитирайки високопоставен представител от администрацията на САЩ. "Преговорите могат да се проведат в рамките на следващите две седмици", заяви от своя страна германският канцлер Фридрих Мерц.
"Дали руският президент ще има смелостта да присъства на подобна среща – не знаем", предаде Ройтрес думите на Мерц, който отговаряше на въпроси на журналисти в понеделник след срещата на върха между Украйна и ЕС с Доналд Тръмп във Вашингтон. По думите на Мерц, в паузата на тази среща "американският президент разговаря по телефона с руския и се договори, че в рамките на следващите две седмици ще се състои среща между Зеленски и Путин".
От своя страна френският президент Еманюел Макрон заяви, че преки преговори между лидерите на Украйна и Русия следва да се проведат в Женева – "в неутрална страна" (Швейцария).
"Ще направим всичко, за да се състои тази двустранна среща. А след това трябва да постигнем целта, до началото на септември да се проведе и многостранна среща. Но преди всичко трябва да бъде свършена цялата работа по гаранциите за сигурност. Затова следващите две седмици са абсолютно критични", подчерта Макрон в интервю за телевизия TF1.
Зеленски заяви във Вашингтон, че е съгласен на среща с Путин "един на един". "Потвърдих – и всички европейски лидери и правителствени ръководители ме подкрепиха – че сме готови за двустранна среща с Путин", каза той. По думите му срещата трябва да се проведе без предварителни условия.
Преди това Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че мястото за срещата между Путин и Зеленски ще бъде определено по-късно. Той заяви, че първо ще се състои среща между лидерите на двете страни, а след това – тристранни преговори с негово участие. Според източници на Ройтерс, на срещата си с европейските лидери на 18 август Тръмп е съобщил, че именно Путин е предложил подобна последователност.
Без предварителни условия
Зеленски подчерта, че е готов за двустранна среща с Путин без предварителни условия. Украинският лидер съобщи това по време на брифинг след разговорите си с американския президент Доналд Тръмп и европейските лидери:
"Потвърдих – и всички европейски лидери ме подкрепиха – че сме готови за двустранна среща с Путин. И след това разчитаме на тристранна среща [с участието на Тръмп]. Въпросът е как ще протече двустранната среща. Ако Украйна започне да поставя глобални, безспорно справедливи условия за прекратяване на огъня и други въпроси, руснаците ще поставят сто свои условия. Затова смятам, че трябва да се срещнем без никакви предварителни условия и да обмислим възможните стъпки към прекратяване на войната", каза Зеленски.
По думите му, датата на бъдещата среща все още не е известна.
На 18 август Зеленски и редица европейски лидери, включително френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, италианската министър-председател Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигнаха във Вашингтон за среща с Тръмп. По думите на украинския президент, по време на разговорите са били обсъдени гаранции за сигурността на Украйна, въпросът за връщането на украинските деца и освобождаването на военнопленници.
Няколко дни преди това съветникът на ръководителя на Офиса на президента на Украйна Сергей Лещенко заяви, че условие за провеждане на преговори с Русия трябва да бъде прекратяването на огъня: "Нашето виждане е – първо прекратяване на огъня, а после всичко останало. Защо? Защото ако водим преговори преди прекратяването на огъня, това създава големи рискове от изнудване за Украйна. Днес боевете са едни, утре – други. И това може да има сериозни последици заради временните промени на бойното поле, които настъпват ту в едната, ту в другата посока".
Сега обаче Зеленски заяви, че е съгласен на преговори без предварителни условия.
Киев готов да купи оръжия за $100 млрд. от САЩ срещу гаранции за сигурност
Тръмп коментира, че е обсъдил с европейските си гости "гаранции за сигурност за Украйна – гаранции, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави в координация със Съединените щати".
Москва отхвърля всякакви гаранции за сигурност, които минават през НАТО и неговия механизъм за колективна отбрана, известния Член 5.
"Мисля, че проведохме много добър разговор с президента Тръмп, това наистина беше най-добрият", заяви междувременно украинският държавен глава. Той добави по-късно, че Киев е предложил да закупи американски оръжия за 90 милиарда долара, а в. "Файненшъл Таймс" говори за бюджет от 100 милиарда, финансирани от европейците.
Преди разширената среща с европейските лидери Зеленски и Тръмп имаха двустранна среща в Овалния кабинет, където отговориха на няколко въпроса на журналисти в сърдечен тон – в пълна противоположност на публичното унижение, което Володимир Зеленски претърпя на същото място в края на февруари, отбеляза АФП.
"Благодаря за поканата и много благодаря за вашите усилия, за личните ви усилия да сложите край на убийствата и да спрете тази война", каза украинският президент, срещу когото миналия път бе отправено обвинение в неблагодарност.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Украйна не бива да бъде принуждавана да прави териториални отстъпки в рамките на евентуално мирно споразумение. "Руското искане Киев да се откаже от свободните части на Донбас съответства, откровено казано, на предложение Съединените щати да се откажат от Флорида", заяви той.
Макрон призова за "засилване на санкциите" срещу Русия, ако бъдещите преговори се провалят, и уточни, че може би най-трудният въпрос – този за евентуални териториални отстъпки – не е бил обсъждан вчера.
Доналд Тръмп повтори, че според него не е необходимо да се стига първо до прекратяване на огъня преди окончателно мирно споразумение, докато най-кървавият конфликт в Европа от Втората световна война насам продължава, с руски атаки с дронове и балистични ракети, отбеляза АФП.
Преди да започнат разговорите с европейците, американският президент каза на своя френски колега Еманюел Макрон в частен разговор, очевидно уловен без негово знание от микрофон, и говорейки за Владимир Путин: "Мисля, че той иска да сключи сделка за мен. Разбирате ли? Колкото и налудничаво да звучи".
Дора Апостолова