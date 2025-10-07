Зеленски обвини Ресия, че шпионира с танкерите си

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва петролни танкери за събиране на разузнавателна информация и саботажни операции, предаде Ройтерс. В публикация в „Телеграм“ след брифинг на началника на външното разузнаване на Украйна, Зеленски посочи, че Украйна си сътрудничи със своите съюзници по този въпрос
„В момента руснаците използват танкери не само за да печелят пари за войната, но и за разузнавателна и дори саботажна дейност. Напълно възможно е това да се спре“, отбеляза Зеленски в публикацията.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Най-вероятно. Винаги го е правила. Също и със самолетите на "Аэрофлот". Също така къса комуникационните кабели, влачейки котви по дъното. А ги уловиха и че ги ползват за пускове на дронове. За това MI6 и полската SKW биеха тревога още 2014. Ма кой да чуе, едни "лидери" въртяха бизнес с чочЭто на токчета тогава...