Зеленски обвини Русия, че шпионира с танкерите си

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва петролни танкери за събиране на разузнавателна информация и саботажни операции, предаде Ройтерс. В публикация в „Телеграм“ след брифинг на началника на външното разузнаване на Украйна, Зеленски посочи, че Украйна си сътрудничи със своите съюзници по този въпрос
„В момента руснаците използват танкери не само за да печелят пари за войната, но и за разузнавателна и дори саботажна дейност. Напълно възможно е това да се спре“, отбеляза Зеленски в публикацията.
Най-вероятно. Винаги го е правила. Също и със самолетите на "Аэрофлот". Също така къса комуникационните кабели, влачейки котви по дъното. А ги уловиха и че ги ползват за пускове на дронове. За това MI6 и полската SKW биеха тревога още 2014. Ма кой да чуе, едни "лидери" въртяха бизнес с чочЭто на токчета тогава...