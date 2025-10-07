Зеленски обвини Русия, че шпионира с танкерите си

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва петролни танкери за събиране на разузнавателна информация и саботажни операции, предаде Ройтерс. В публикация в „Телеграм“ след брифинг на началника на външното разузнаване на Украйна, Зеленски посочи, че Украйна си сътрудничи със своите съюзници по този въпрос

„В момента руснаците използват танкери не само за да печелят пари за войната, но и за разузнавателна и дори саботажна дейност. Напълно възможно е това да се спре“, отбеляза Зеленски в публикацията.