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Зеленски очаква нови преговори със САЩ

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Володимир Зеленски
Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.
 
"Имаше важни срещи – заедно с екипа ни се подготвяме за нови контакти с пратениците на президента на САЩ. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че войната няма да остане единственият вариант за това, което предстои“, пише в изявление на Зеленски, публикувано на сайта на президентството.
 
Според него е важно, че "Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите“.
 
"Трябва да бъдем активни и точно така работим – активно, без почивни дни“, каза още украинският президент.
 
Укринформ припомня, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, по време на неочаквано посещение в Москва в началото на тази седмица е предложил да се състои среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната.
 
Зеленски заяви, цитиран от БТА, че американската страна е информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. По думите му САЩ прокарват реалистична визия за това, което трябва да се направи.

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Украйна Тръмп Зеленски
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