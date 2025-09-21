Зеленски очаква САЩ да наложат строги санкции на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги ограничителни мерки срещу Русия, след като в петък ЕС представи предложенията си за своя 19-и пакет от санкции срещу Москва, съобщи Ройтерс.
"Благодарен съм, че много от украинските предложения бяха взети предвид в пакета от санкции на ЕС. Сега очакваме сурови санкционни стъпки и от страна на САЩ", каза украинският лидер във вечерното си видеообръщение.
Освен това Зеленски съобщи, че е подписал три указа за налагане на санкции срещу пропагандисти, помагащи на Русия, срещу лица, които имат бизнес в окупираните територии, и др., допълва Укринформ.
"Днес подписах и укази за налагане на нови украински санкции. Бяха подписани три пакета", заяви Зеленски. "По-конкретно – срещу пропагандисти, подпомагащи Русия; срещу лица, извършващи бизнес в окупираните територии и подхранващи бюджета на Русия, поддържайки тази система на злото; и срещу онези, които дестабилизират Молдова в интерес на Москва. Украйна помага на Молдова и ние инвестираме в стабилността на нашия съсед, в успеха на Молдова", посочи Зеленски.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Няма ли поне ЕДИН ДЕН без този клоун, евреин и агент на МИ6 да ПРОСИ нещо. Нещастник - още 3 месеца му остават!! "Мазен Кумунис" (1) и такива като него, ИЗОБЩО НЕ РАЗБИРАТ къде светът е отишъл. Даже САЩ са го разбрали!!
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Да чака!
Санкции? Боже! А какво е казал татко Маркс? "Оръжието на критиката не може да замени критиката на оръжието". Следователно?
Няма ли поне ЕДИН ДЕН без този клоун, евреин и агент на МИ6 да ПРОСИ нещо. Нещастник - още 3 месеца му остават!! "Мазен Кумунис" (1) и такива като него, ИЗОБЩО НЕ РАЗБИРАТ къде светът е отишъл. Даже САЩ са го разбрали!!
Слава на Украйна! Слава на Зеленски! Позор за Путлер! ;)