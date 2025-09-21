 Прескочи към основното съдържание
Зеленски очаква САЩ да наложат строги санкции на Русия

4 коментара
Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги ограничителни мерки срещу Русия, след като в петък ЕС представи предложенията си за своя 19-и пакет от санкции срещу Москва, съобщи Ройтерс.
 
"Благодарен съм, че много от украинските предложения бяха взети предвид в пакета от санкции на ЕС. Сега очакваме сурови санкционни стъпки и от страна на САЩ", каза украинският лидер във вечерното си видеообръщение.
 

Европейската комисия предлага забрана за внос на руски втечнен газ

Освен това Зеленски съобщи, че е подписал три указа за налагане на санкции срещу пропагандисти, помагащи на Русия, срещу лица, които имат бизнес в окупираните територии, и др., допълва Укринформ.
 
"Днес подписах и укази за налагане на нови украински санкции. Бяха подписани три пакета", заяви Зеленски. "По-конкретно –  срещу пропагандисти, подпомагащи Русия; срещу лица, извършващи бизнес в окупираните територии и подхранващи бюджета на Русия, поддържайки тази система на злото; и срещу онези, които дестабилизират Молдова в интерес на Москва. Украйна помага на Молдова и ние инвестираме в стабилността на нашия съсед, в успеха на Молдова", посочи Зеленски.
 

Ключови думи

Украйна санкции Зеленски
4 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Liberal
    #4

    Да чака!

  2. Един препатил
    #3

    Санкции? Боже! А какво е казал татко Маркс? "Оръжието на критиката не може да замени критиката на оръжието". Следователно?

  3. Анти Бай Ганьовци
    #2

    Няма ли поне ЕДИН ДЕН без този клоун, евреин и агент на МИ6 да ПРОСИ нещо. Нещастник - още 3 месеца му остават!! "Мазен Кумунис" (1) и такива като него, ИЗОБЩО НЕ РАЗБИРАТ къде светът е отишъл. Даже САЩ са го разбрали!!

  4. Мазен Кумунис
    #1

    Слава на Украйна! Слава на Зеленски! Позор за Путлер! ;)

