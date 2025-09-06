Зеленски отправи контрапредложение - среща с Путин в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята на руския президент Владимир Путин за двустранна среща в Москва, като оправи покана Путин да дойде за среща в Киев.

"Той може да дойде в Киев. Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ракетни удари, подложена на атака всеки ден. Не мога да отида в столицата на този терорист", каза Зеленски в интервю за американското издание ABC News.

В сряда Владимир Путин обяви, че е готов да се срещне с украинския държавен глава, ако той дойде в Москва, но добави, че всяка подобна среща трябва да бъде подготвена внимателно и да донесе реални резултати.

Украинският външен министър отхвърли варианта подобни преговори да се състоят в руската столица.

Според Зеленски пък предложението на Путин всъщност цели да отложи срещата им.

След срещата между американския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска в средата на август, Тръмп заговори за тристранна среща между него Путин и Зеленски съвсем скоро. Имаше и предложение за различни държави, които да бъдат домакин на срещата.

Инициатива обаче беше по същество отхвърлена от Москва, която постави допълнителни условия.Руският външен министър Сергей Лавров каза, че такава среща може да има само след „подробно уточняване“ на дневния ред, но Путин се нуждае от „ясно разбиране“, че мирното споразумение ще бъде подписано от “легитимно лице”, а правомощията на украинския президент били изтекли през май 2024 г.

Зеленски, от своя страна, обяви, че е готов за преговори с Путин във всякакъв формат, но би предпочел те да се проведат с участието на Тръмп.

В интервюто за ABC News той повтори, че е готов за среща под всякаква форма, допълни, че според него Путин си “играе със САЩ”.

"Ако човек не иска да се срещне по време на война, разбира се, той може да предложи нещо, което не би било приемливо за мен или за другите", каза Зеленски.

Преди дни Тръмп заяви, че Зеленски и Путин още не са готови за среща, но ще положи положи усилия тя да се случи.