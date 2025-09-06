Зеленски отправи контрапредложение - среща с Путин в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята на руския президент Владимир Путин за двустранна среща в Москва, като оправи покана Путин да дойде за среща в Киев.
"Той може да дойде в Киев. Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ракетни удари, подложена на атака всеки ден. Не мога да отида в столицата на този терорист", каза Зеленски в интервю за американското издание ABC News.
В сряда Владимир Путин обяви, че е готов да се срещне с украинския държавен глава, ако той дойде в Москва, но добави, че всяка подобна среща трябва да бъде подготвена внимателно и да донесе реални резултати.
Украинският външен министър отхвърли варианта подобни преговори да се състоят в руската столица.
Според Зеленски пък предложението на Путин всъщност цели да отложи срещата им.
След срещата между американския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска в средата на август, Тръмп заговори за тристранна среща между него Путин и Зеленски съвсем скоро. Имаше и предложение за различни държави, които да бъдат домакин на срещата.
Инициатива обаче беше по същество отхвърлена от Москва, която постави допълнителни условия.Руският външен министър Сергей Лавров каза, че такава среща може да има само след „подробно уточняване“ на дневния ред, но Путин се нуждае от „ясно разбиране“, че мирното споразумение ще бъде подписано от “легитимно лице”, а правомощията на украинския президент били изтекли през май 2024 г.
Още по темата
Зеленски, от своя страна, обяви, че е готов за преговори с Путин във всякакъв формат, но би предпочел те да се проведат с участието на Тръмп.
В интервюто за ABC News той повтори, че е готов за среща под всякаква форма, допълни, че според него Путин си “играе със САЩ”.
"Ако човек не иска да се срещне по време на война, разбира се, той може да предложи нещо, което не би било приемливо за мен или за другите", каза Зеленски.
Преди дни Тръмп заяви, че Зеленски и Путин още не са готови за среща, но ще положи положи усилия тя да се случи.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
20 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Напротив - бързат , ама не им се получава. И няма да им се получи.
Тази мъртвородена идея за среща е на дъртия парцал Доня, който симулира миротворческа дейност, а тайно се надява Украйна да капитулира. Затова и Зеленски играе на пинг - понг с Диня и Путлер.
Все повече и повече Зеленски се очертава като най-добрия политик на 21 век, досега. Изявления и действия - смислени, функционални, и дипломатически силни. Де да имаше повече такива!
"Пеевски се държи най-евроатлантически".... Ти ли го беше писал или, да?...
Слава на Украйна! Слава на Българката армия дето гони руснаците 16 година по цяла Добруджа! Слава на СЪЕДИНЕНИЕТО, което стана въпреки Русия!
Само за три и половина години Зеленски от комедиен артист се превърна в уважаван и сериозен политик, а Путин от сериозен и уважаван политик се превърна в клоун! Така е когато само-раздутото от години величие става държавна политика. Балонът Русия просто се спука и засмърди света...
Пу-ткин е пълен кл..ун. никой извън 10 либерални държави в ЕС не го взема на сериозно. Дори и в собствената му държава му се смеят. Въпрос на време е Медведев да го смени това смешно корумпирано некадърно треторазрядно КГБ пе-дер-асче !