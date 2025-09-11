Зеленски: Поисках от Тръмп оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирието

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви на съвместна пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди страната му с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната си с Украйна, предаде Ройтерс.
Зеленски сравни неотдавнашната атака на Русия срещу Полша със ситуацията в Крим и отбеляза, че ролята на "зелените човечета" са изпълнили руски дронове, съобщи Укринформ.
"По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, сега не са нужни хора в зелени униформи - "зелени човечета", които просто са нахлули на вашата територия. Днес е друга война, днес същата роля на територията на Полша изпълняваха дронове руско производство", каза Зеленски.
Междувременно въоръжените сили на Русия превзеха селището Сосновка в Днепропетровска област, съобщи министерство на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.
"В резултат на активни настъпателни действия подразделения на войсковата група "Изток" освободиха селището Сосновка в Днепропетровска област“, гласи изявление на руското военно ведомство.
