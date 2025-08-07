Зеленски призова Путин за среща, за да се сложи край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски призова за лична среща с Владимир Путин, за да се сложи край на войната, след като специалният пратеник на Доналд Тръмп проведе разговори с руския лидер в Москва, предаде АФП.
"Ние в Украйна многократно сме заявявали, че намирането на реални решения може да бъде наистина ефективно на ниво лидери. Необходимо е да се определи времето за такъв формат и обхватът на въпросите, които трябва да бъдат разгледани", написа Зеленски в социалните медии.
Това послание идва само ден след като разговаря с американския президент, който посочи, че може да се срещне с Путин "много скоро".
Доналд Тръмп е "отворен за среща както с президента Путин, така и с президента Зеленски", заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.
Тя уточни, че "руснаците са изразили желание за среща" с американския президент.
Според в. "Ню Йорк таймс" Тръмп е казал днес на няколко европейски лидери, че иска да се срещне с Владимир Путин лично още следващата седмица, а след това да организира тристранна среща с Володимир Зеленски.
По-рано Тръмп съобщи, че е разговарял с европейски лидери след "изключително продуктивната среща" на американския пратеник Стив Уиткоф с президента Путин в Русия, припомня Ройтерс.
Междувременно високопоставен украински източник съобщи за АФП, че в днешния телефонен разговор между Зеленски и Тръмп са взели участие британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Зеленски, от своя страна, каза само, че на разговора му с Тръмп, състоял се след посещението в Москва на американския пратеник Стив Уиткоф, "са присъствали европейски лидери", предаде БТА.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Само дано да не се е поддал на някакъв натиск за "сделка понеже нямаш карти", че това диктаторите понякога го възприемат по опасен за нормалните хора начин.
Той призовава от доста време, обаче масовият убиец си е въобразил, че може от една страна да баламосва дъртия парцал в Америка, а от друга да спечели войната.