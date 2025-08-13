Зеленски ще бъде в Берлин за разговора между европейските лидери и Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Берлин, за да се включи във видеоразговора между европейските лидери и американския президент Доналд Тръмп преди предстоящата му среща с руския държавен глава Владимир Путин в петък, предават световните агенции.

Зеленски и лидерите на Германия, Франция, Полша, Великобритания, Финландия и Италия, председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще проведат вътрешна среща помежду си около 15 ч. българско време.

Час по-късно обединените европейски лидери, известни като "Коалиция на желаещите", ще разговарят с Тръмп и неговия заместник Джей Ди Ванс в опит да убедят Тръмп да защити интересите на Украйна по време на срещата си с Путин в петък.

Разговорът с Тръмп ще бъде последният шанс на европейските лидери съществено да оформят мислите на американския лидер преди срещата в Аляска в петък и да повторят някои от червените линии, поставени от Украйна, посочва "Гардиън".

Зеленски обяви, че Украйна не може да се съгласи с руското предложение да се откаже от част на териториите си, за да бъде прекратен огъня. Москва иска Киев да ѝ отстъпи четири частично окупирани области, в допълнение на анексирания Крим през 2014 г. и да се откаже от всякакви амбиции за присъединяване към НАТО. За Украйна тези искания са равносилни на капитулация.

По- рано в сряда украинският президент отново призова съюзниците на Украйна да упражнят натиск над Москва и да противодействат на всякакви измами от страна на Русия.

"Трябва да се упражни натиск върху Русия, за да се постигне един справедлив мир. Ние трябва да използваме опита на Украйна и на нашите партньори, за да се попречи на всякакви измами от страна на Русия“, заяви Зеленски в „Телеграм“, цитиран от БТА.

Европейскит лидери се опасяват, че разговорът между Тръмп и Путин може да доведе до териториални придобивки за Русия и затова през последните дни неколкократно настояха интересите на Украйна да бъдат ясно защитени по време на срещата в Аляска.

Във втоник всички страни-членски на ЕС с изключение на Унгария приеха декларация, с която настояват Украйна да може да решава бъдещето си и да се постигне справедлив мир.

От своя страна, Тръмп описа срещата в Аляска като усилие за напредък към края на войната и заяви, че ще се опита да върне част от укопираните територии на Украйна по време на преговорите с Путин. Той все пак предупреди, че е възможно да има „известна промяна в териториите“, предаде BBC.

Тръмп обеща да разговаря с европейските лидери след края на срещата в петък, но по покана на германският канцлер Фридрих Мерц ще бъде проведен и предварителен разговор.

Фокусът ще бъде върху начините да се упражни натиск върху Русия и подготовката на евентуални преговори за мир, предаде БТА.

Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж

Същевременно стана ясно, че срещата между президентите на САЩ и Русия в Анкоридж. Това е най-големият град в Аляска, разположен в южната централна част на щата на брега на залива Кук. Според американската телевизия ABC News срещата ще бъде във военната база "Елмендорф-Ричардсън". Американската администрация за гражданска авиация съобщи, че въздушното пространство над Анкоридж ще бъде затворено на 15 август.

Експертите и анализаторите отбелязват, че изборът на Аляска за място на срещата не е случаен. Най-големият по площ американски щат всъщност е руска територия до 1867 г., когато е продаден на Съединените щати.

В сряда държавният секретар Марко Рубио описа предстоящата среща като "проучвателна" и заяви, че тя "не е отстъпка" пред Путин.

"Ще разберем много бързо по време на тази среща дали има някакъв шанс за успех или не", каза той, цитиран от БТА.

Подобни изявления през последната седмица направи и Тръмп, който определи срещата като „проучвателна“. Според него той може да разбере в рамките на две минути след срещата с Путин дали е възможен напредък в мирните преговори.

Едно от предизборните обещания на американския президент беше, че спре войната в Украйна за 24 часа, но амбициите му бяха осуетени от провала на три цикъла преговори между Русия и Украйна в Истанбул. Първоначално Тръмп беше по-благоразположен към Путин, но след това критиките му към руския президент нарастнаха и заплаши Русия, че ще увеличи санкциите към страната и ще наложи 100% мита.