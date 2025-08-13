Зеленски ще бъде в Берлин за разговора между европейските лидери и Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Берлин, за да се включи във видеоразговора между европейските лидери и американския президент Доналд Тръмп преди предстоящата му среща с руския държавен глава Владимир Путин в петък, предават световните агенции.
Зеленски и лидерите на Германия, Франция, Полша, Великобритания, Финландия и Италия, председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще проведат вътрешна среща помежду си около 15 ч. българско време.
Час по-късно обединените европейски лидери, известни като "Коалиция на желаещите", ще разговарят с Тръмп и неговия заместник Джей Ди Ванс в опит да убедят Тръмп да защити интересите на Украйна по време на срещата си с Путин в петък.
Разговорът с Тръмп ще бъде последният шанс на европейските лидери съществено да оформят мислите на американския лидер преди срещата в Аляска в петък и да повторят някои от червените линии, поставени от Украйна, посочва "Гардиън".
Зеленски обяви, че Украйна не може да се съгласи с руското предложение да се откаже от част на териториите си, за да бъде прекратен огъня. Москва иска Киев да ѝ отстъпи четири частично окупирани области, в допълнение на анексирания Крим през 2014 г. и да се откаже от всякакви амбиции за присъединяване към НАТО. За Украйна тези искания са равносилни на капитулация.
По- рано в сряда украинският президент отново призова съюзниците на Украйна да упражнят натиск над Москва и да противодействат на всякакви измами от страна на Русия.
"Трябва да се упражни натиск върху Русия, за да се постигне един справедлив мир. Ние трябва да използваме опита на Украйна и на нашите партньори, за да се попречи на всякакви измами от страна на Русия“, заяви Зеленски в „Телеграм“, цитиран от БТА.
Европейскит лидери се опасяват, че разговорът между Тръмп и Путин може да доведе до териториални придобивки за Русия и затова през последните дни неколкократно настояха интересите на Украйна да бъдат ясно защитени по време на срещата в Аляска.
Във втоник всички страни-членски на ЕС с изключение на Унгария приеха декларация, с която настояват Украйна да може да решава бъдещето си и да се постигне справедлив мир.
От своя страна, Тръмп описа срещата в Аляска като усилие за напредък към края на войната и заяви, че ще се опита да върне част от укопираните територии на Украйна по време на преговорите с Путин. Той все пак предупреди, че е възможно да има „известна промяна в териториите“, предаде BBC.
Тръмп обеща да разговаря с европейските лидери след края на срещата в петък, но по покана на германският канцлер Фридрих Мерц ще бъде проведен и предварителен разговор.
Фокусът ще бъде върху начините да се упражни натиск върху Русия и подготовката на евентуални преговори за мир, предаде БТА.
Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж
Същевременно стана ясно, че срещата между президентите на САЩ и Русия в Анкоридж. Това е най-големият град в Аляска, разположен в южната централна част на щата на брега на залива Кук. Според американската телевизия ABC News срещата ще бъде във военната база "Елмендорф-Ричардсън". Американската администрация за гражданска авиация съобщи, че въздушното пространство над Анкоридж ще бъде затворено на 15 август.
Още по темата
Експертите и анализаторите отбелязват, че изборът на Аляска за място на срещата не е случаен. Най-големият по площ американски щат всъщност е руска територия до 1867 г., когато е продаден на Съединените щати.
В сряда държавният секретар Марко Рубио описа предстоящата среща като "проучвателна" и заяви, че тя "не е отстъпка" пред Путин.
"Ще разберем много бързо по време на тази среща дали има някакъв шанс за успех или не", каза той, цитиран от БТА.
Подобни изявления през последната седмица направи и Тръмп, който определи срещата като „проучвателна“. Според него той може да разбере в рамките на две минути след срещата с Путин дали е възможен напредък в мирните преговори.
Едно от предизборните обещания на американския президент беше, че спре войната в Украйна за 24 часа, но амбициите му бяха осуетени от провала на три цикъла преговори между Русия и Украйна в Истанбул. Първоначално Тръмп беше по-благоразположен към Путин, но след това критиките му към руския президент нарастнаха и заплаши Русия, че ще увеличи санкциите към страната и ще наложи 100% мита.
Да се провежда срещата и се приключи с тая мъка, лаят като кучета, жалка картина, несъстоятелници.
много са смешни брюкселци: рев, но войска не дават.
Знанчение има само специланата руска военна операция на територията на Украйна, да се изпълнят целите и по денацификация и демилитираизация на режима в Киев. Всичко друго изглежда са повече приказки и фасони. Има смисъл от дипломация, когато дипломатите са сериозни, осъзнават същността на проблема, ясно посочват пъропричините за конфликта и на тази основа търсят мирно разрешение. Вероятно срещата ще е по-полезна за подобряване и развитие на руско-американските отношения.
Тук викат слава на Украйна, но не съм ги чувал да викат слава на България. Да станат украиници бе, след като, съвесем очевидно е, че ни си обичат родината. Лумпени или слуги платени от някое НПО, но не и родолюбиви българи. Проучвателна среща, все едно не се познават, сега пък друга глупост измислиха, неоткровени хора. Не знам.
Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж
До кога ще титулувате този тиранин и главатар на най-големия конц. лагер в Европа като "президент"? Там ги пазят с 2 реда бодлива тел и стрелят на месо, за да не избягат! И никой не вика "слава украине", когато ги мобилизират насила!