Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник. Двамата ще обсъдят варианти за прекратяване на огъня, става ясно от пост на Зеленски в X.

Срещата Тръмп-Зеленски идва след разговорите на американския президент с Владимир Путин в Аляска в петък. Тръмп обяви, че са се договорили по много от спорните въпроси, но споразумение за примирие все още няма.

В поста си Зеленски казва, че подкрепя организирането на тристранна среща с участието на САЩ, Русия и Украйна.

"Подчертавам, че ключовите въпроси могат да бъдат обсъждани на лидерско ниво и в подходящия тристранен формат", написа Зеленски.

Дали такава среща ще се състои не е ясно. По информация на "Ройтерс" Тръмп е заявил, че ако разговорите със Зеленски минат добре, той ще насрочи и среща с Путин.

По-добре сделка, отколкото примирие

След срещата в Аляска Тръмп обяви, че ще се обади на Зеленски и на европейските лидери, за да ги информира за постигнатите договорки. Украинският президент твърди, че са говорили в продължение на час и половина.

В разговора си с представители на НАТО Тръмп е заявил, че Путин иска по-скоро договорка за спиране на военните действия, отколкото временно примирие. Това твърди репортер на онлайн изданието Axios, писа TheGuardian.

Позитивни сигнали

Срещата Путин-Тръмп се приема като позитивна от висшите кръгове в Кремъл. Бившият президент и министър-председател на Русия Дмитрий Медведев написа в Телеграм, че срещата е показала, че "преговорите са възможни без предварително поставени условия и докато специалната военна операция продължава".

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пък написа:

"През последните три години западните медии убеждаваха света, че Русия е изолирана. Днес видяха красив червен килим за опънат за руския президент в САЩ".