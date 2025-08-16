Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник. Двамата ще обсъдят варианти за прекратяване на огъня, става ясно от пост на Зеленски в X.
Срещата Тръмп-Зеленски идва след разговорите на американския президент с Владимир Путин в Аляска в петък. Тръмп обяви, че са се договорили по много от спорните въпроси, но споразумение за примирие все още няма.
В поста си Зеленски казва, че подкрепя организирането на тристранна среща с участието на САЩ, Русия и Украйна.
"Подчертавам, че ключовите въпроси могат да бъдат обсъждани на лидерско ниво и в подходящия тристранен формат", написа Зеленски.
Дали такава среща ще се състои не е ясно. По информация на "Ройтерс" Тръмп е заявил, че ако разговорите със Зеленски минат добре, той ще насрочи и среща с Путин.
По-добре сделка, отколкото примирие
След срещата в Аляска Тръмп обяви, че ще се обади на Зеленски и на европейските лидери, за да ги информира за постигнатите договорки. Украинският президент твърди, че са говорили в продължение на час и половина.
В разговора си с представители на НАТО Тръмп е заявил, че Путин иска по-скоро договорка за спиране на военните действия, отколкото временно примирие. Това твърди репортер на онлайн изданието Axios, писа TheGuardian.
Позитивни сигнали
Срещата Путин-Тръмп се приема като позитивна от висшите кръгове в Кремъл. Бившият президент и министър-председател на Русия Дмитрий Медведев написа в Телеграм, че срещата е показала, че "преговорите са възможни без предварително поставени условия и докато специалната военна операция продължава".
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пък написа:
"През последните три години западните медии убеждаваха света, че Русия е изолирана. Днес видяха красив червен килим за опънат за руския президент в САЩ".
Ако съм на мястото на Зеленски, ще кажа на Тръмп и на Путин, че щом искат толкова да се приемат техните условия за мир и властта в Киев да се смени, да спрат войната, за да се проведат избори за президент, както и референдум дали украинците приемат тяхната конституция така да се промени, че да може да се отказват от свои територии без бой. И да видим тогава какво ще стане. Наскоро имаше статия, че досега не сме чули думата на украинците, защото всичко се персонализира - Зеленски това, Зеленски онова. Ама Украйна не е Зеленски, нито е бащина нивя на Зеленски, та да раздава от нея на когото си реши. Това тъпоглавците от Кремъл и Белия дом не го ли разбраха?
Краснов едва ли знае пълните условия за мир. Едва ли познава Украйна, завзетите от Русия територии, населението, площта на окупацията и т.н. Той говори на едро, колкото да се намира на приказка, влиза в тона на Путин, не се задълбочава, отговаря мъгляво и с прости , елементарни фрази.Вероятно гледа да протаква работата, после да си пише актив и, когато види, че нищо се постига, да остави нещата на европейците...да се оправят.Ще каже: "Аз бях дотук, уговорих примирие, за останалото, се разбирайте.Това не е нашата война, това става в Европа, ние сме отделно."
Ами след Пут, сега е ред и на Зел да получи Свир от ДъТръ ...
Русия се радва на "красивия червен килим" на Тръмп. :) Не била изолирана, понеже си има посредник към цивилизования свят - американския президент Доналд Тръмп. Вратите към този свят обаче не са в Аляска. :) Те за заключени за Русия и тя пролива невинна кръв, за да ги щурмува. Пътят й към Европа е кървавочервен.
На евентуалната среща Тръмп ще предаде ултимативните и неприемливи искания на Путин. Зеленски няма да приеме, Краснов ще спретне скандал. Дежа вю някакво...