Зеленски: Украйна е готова за мирни преговори, но няма да отстъпи територия

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната, предаде Ройтерс.

В същото време той подчерта, че украинските сили "няма да направят и крачка назад" на бойното поле, за да отстъпят територия.

Зеленски призова американските законодатели да одобрят по-строги санкции срещу Русия, предаде БТА.

Той добави, че Украйна ще се нуждае от стабилно финансиране от страна на европейските си съюзници още две или три години.

През последното денонощие руски атаки са нанесли щети на гражданска инфраструктура в украинската Николаевска област.

Атаки е имало в три общини, уточнява украинската новинарска агенция.

Очакив и Халицинове са били атакувани 8 пъти с дронове. Община Куцуруб е бил подложена на артилерийски огън. В село Дмитривка са нанесени щети на детска градина, училище и частен дом.

Засегнати са е и електропороди, което е довел до временно спиране на тока.

Междувременно началникът на Херсонската областна военна администрация Олександър Прокудин съобщи в "Телеграм", че жена е починала от раните си вследствие на обстрела по Херсон.

Русия пък обяви, че Украйна е атакувала с дронове руската столица Москва за втора поредна нощ.

Министерството на отбраната обяви, че неговата противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 17 украински дрона, включително един, летящ над Москва, и 13 над Калужка област, която граничи с Подмосковието.