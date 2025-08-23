Зеленски: Украйна няма да даде земята си на окупатора

В Деня на националното знаме украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна няма да даде земите си на окупатори.
"Този флаг е цел и мечта за много от нашите хора във временно окупираните територии на Украйна. Те пазят този флаг, пазят го в безопасност, защото знаят – ние няма да дадем земята си на окупатора", заяви Зеленски.
По думите му днес украинското национално знаме символизира това, което е най-ценно за стотици хиляди войници - мъже и жени, които защитават страната и рискувайки живота си се борят за правото на живот в цялата страна. Той добави, че за онези, които се връщат от руски плен, то става символ на спасение.
"Няма столица в света, която да зачита живота, но не и украинския флаг – (там), където животът наистина е ценен, партньорството с Украйна също се цени. Украйна обединява най-доброто. И вече е установила широко споделено вярване, че само заедно с Украйна може да се гарантира сигурността на демократичните държави", каза Зеленски.
"Благодаря на всички онези, които работят за интересите на Украйна, за нашата независимост. Благодаря на всеки, който добавя личната си сила към силата на украинския народ. Ние винаги ще помним нашите герои от различни времена, които са се били за нас, за Украйна, които са се били за тяхната собствена свобода с украинския флаг в ръцете, (носейки) отличителните му знаци или просто в сърцата си – и които трагично загубиха живота си в битка", добави украинският президент, предаде БТА.
По-късно Зеленски написа в "Х", че е разговарял с нидерландския министър-председател Дик Схоф за засилването на участието на Нидерландия в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна.
Според Зеленски сега има реална възможност да се сложи край на войната. По думите му Украйна е готова за конструктивни стъпки, които биха доближили истинския мир, но Русия не показва никакво намерение за мир и продължава да обстрелва украински градове.
"Ние тълкуваме по един и същи начин всички сигнали, идващи от Москва тези дни. Необходим е натиск, за да се промени позицията им, както и среща на върха, за да се обсъдят всички въпроси", отбеляза Зеленски.
Той добави, че в момента екипи от Украйна, САЩ и европейски партньори работят по тяхната архитектура по въпорса за гаранциите за сигурност. "Всички предложения ще бъдат готови в следващите дни", добави Зеленски.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
35 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Няма. Те ще си я вземат. Както взеха 20% до момента. И когато Комедианта от Киев най-накрая бъде изхвърлен от украинците, ще остане в историята като този , който загуби половин Украйна и погреба над милион украинци.
Много бих искал да отида доброволец в Украйна и да попадна в плен на моите руски любимци ... А след това да ме е-бът е-бът е-бът ... докато не ми скъсат гъ-зът !!!
Зеленски е истински патриот! А не, като Копейкин! ;)
Украинци са.
И те какви са по народност.
Михаил Егоров и Мелтон Кантария забиват знамето/ Егоров е етнически руснак/ Кантария е грузинец/ Су-57 не са свършили, имат ограничен брой около 30 изтребителя на въоръжение, сигурно ще се ипозлват в бъдещи военни операции/ Проверих сега, на парада през 2020г, показаха Су-57, за 75-годишнината от победата/
добре изивнявам ти се, но това наистина си е моя работа, ф-16 е ника заради неизгодната сделка на българското правителство с пентагона за закупуване на изтребители ф-16 блок-70 за българската армия/
Моли се да не отстъпиш цяла Украйна!
Германия само Русия ли я победи,украинци ли забиха знамето над Райхстага.