Зеленски: Украйна няма да даде земята си на окупатора

В Деня на националното знаме украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна няма да даде земите си на окупатори.

"Този флаг е цел и мечта за много от нашите хора във временно окупираните територии на Украйна. Те пазят този флаг, пазят го в безопасност, защото знаят – ние няма да дадем земята си на окупатора", заяви Зеленски.

По думите му днес украинското национално знаме символизира това, което е най-ценно за стотици хиляди войници - мъже и жени, които защитават страната и рискувайки живота си се борят за правото на живот в цялата страна. Той добави, че за онези, които се връщат от руски плен, то става символ на спасение.

"Няма столица в света, която да зачита живота, но не и украинския флаг – (там), където животът наистина е ценен, партньорството с Украйна също се цени. Украйна обединява най-доброто. И вече е установила широко споделено вярване, че само заедно с Украйна може да се гарантира сигурността на демократичните държави", каза Зеленски.

"Благодаря на всички онези, които работят за интересите на Украйна, за нашата независимост. Благодаря на всеки, който добавя личната си сила към силата на украинския народ. Ние винаги ще помним нашите герои от различни времена, които са се били за нас, за Украйна, които са се били за тяхната собствена свобода с украинския флаг в ръцете, (носейки) отличителните му знаци или просто в сърцата си – и които трагично загубиха живота си в битка", добави украинският президент, предаде БТА.

По-късно Зеленски написа в "Х", че е разговарял с нидерландския министър-председател Дик Схоф за засилването на участието на Нидерландия в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна.

Според Зеленски сега има реална възможност да се сложи край на войната. По думите му Украйна е готова за конструктивни стъпки, които биха доближили истинския мир, но Русия не показва никакво намерение за мир и продължава да обстрелва украински градове.

"Ние тълкуваме по един и същи начин всички сигнали, идващи от Москва тези дни. Необходим е натиск, за да се промени позицията им, както и среща на върха, за да се обсъдят всички въпроси", отбеляза Зеленски.

Той добави, че в момента екипи от Украйна, САЩ и европейски партньори работят по тяхната архитектура по въпорса за гаранциите за сигурност. "Всички предложения ще бъдат готови в следващите дни", добави Зеленски.