Зеленски в Деня на независимостта на Украйна: "Няма да изпадаме в срам, наричан от руснаците компромис"

Украйна никога повече в историята няма да бъде принудена да "изпада в срам, който руснаците наричат компромис". "Нуждаем се от справедлив мир. Нашето бъдеще ще бъде решено само от нас. И светът го знае", заяви украинският президент Володимир Зеленски в послание към сънародниците си от площад "Независимост" (Майдан Незалежности) по случай националния празник на страната, отбелязван в неделя.

По думите му всеки символ на това място говори за независимостта на страната, предаде Укринформ.

"Ние изграждаме една Украйна, достатъчно силна и мощна, за да живеем в сигурност и мир. Така че тук, на площад "Независимост", под нашите флагове, на наша земя, нашите деца и внуци ще празнуват Деня на независимостта. В мир, в спокойствие. С вяра в бъдещето, с уважение и с благодарност към онези, които защитаваха Украйна в тази война за независимост, към онези, които издържаха, които надделяха и които спечелиха победа", каза Зеленски.

Той увери, че страната му ще спечели стабилен, надежден и траен мир.

"Украйна ще го постигне, защото ще получи гаранции за сигурност – толкова силни, че мисълта за нападение срещу Украйна никога няма да мине (на никого) през ума. Това не е просто наша цел, а е точно това, което искаме и трябва да предадем като наследство на нашите деца и внуци", подчерта държавният глава.

Украйна ще се бори срещу Русия, "докато призивите ѝ за мир не бъдат чути", заяви още той.

"Украйна все още не е спечелила, но със сигурност не е загубила", добави украинският държавен глава.

Канадският премиер Марк Карни участва в тържествата и застана до Зеленски, докато се обръщаше към тълпата: „Искам да кажа нещо много просто и важно: Канада винаги ще стои рамо до рамо с Украйна.“

Присъстваше и американският пратеник Кийт Келог, за когото украинските медии съобщиха, че е бил награден с Орден за заслуги първа степен от Зеленски по време на церемонията.

След като Зеленски благодари на него и на президента на САЩ Доналд Тръмп за подкрепата им, Келог беше чут да казва на Зеленски: „Ще накараме това да проработи.“

Андрий Йермак, началникът на кабинета на Зеленски, написа в Telegram рано в неделя: „На този специален ден - Денят на независимостта на Украйна - е особено важно за нас да усещаме подкрепата на нашите приятели. А Канада винаги е била до нас.“

Междувременно Зеленски сподели писмо от британския крал Чарлз, в което изпраща на народа на Украйна своите „най-топли и искрени пожелания“.

„Продължавам да изпитвам най-голямо и най-дълбоко възхищение от несломимия дух на украинския народ“, пише кралят. „Продължавам да се надявам, че нашите страни ще могат да продължат да работят в тясно сътрудничество, за да постигнат справедлив и траен мир.“

Зеленски каза, че „добрите думи на краля са истинско вдъхновение за нашия народ през трудния период на война“.

Правителството на Обединеното кралство също така заяви, че украинските знамена ще се появят над “Даунинг стрийт” в знак на почит за годишнината.

Министерството на отбраната потвърди, че британски военни експерти ще продължат да обучават украински войници поне до края на 2026 г., с удължаване на операция „Интерфлекс“ - кодовото наименование, дадено на програмата за обучение на украински новобранци на британските въоръжени сили.

Норвегия обяви в неделя, че ще предостави около 7 милиарда крони (693 милиона долара) системи за противовъздушна отбрана на Украйна.

„Заедно с Германия сега гарантираме, че Украйна ще получи мощни системи за противовъздушна отбрана“, заяви норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре в изявление.

Двете държави финансират две системи „Пейтриът“, включително ракети, като Норвегия помага и за закупуването на радари за противовъздушна отбрана.

Също в неделя Украйна и Швеция обявиха, че са се споразумели за съвместно производство на отбранителна техника, като министърът на отбраната на Швеция заяви, че това ще „засили шведското превъоръжаване и ще отговори на нуждите на украинските въоръжени сили“.

Пол Йонсон написа в X: „Украйна ще споделя и ще предоставя технологии за своите фабрики в Швеция, а отбранителни материали, съвместно произведени в Швеция, ще бъдат изнасяни за Украйна.“

Страната получи поздравления и от американския президент Доналд Тръмп, който напомни, че "САЩ поддържат решаването (на конфликта) по пътя на преговорите, които ще доведат до траен, дългосрочен мир", в послание, което Зеленски публикува в социалната мрежа "Екс".

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави Украйна за Деня на независимостта и подчерта, че Берлин ще продължи с подкрепата си за Киев в отбраната му срещу Русия.

"Докато страната отбелязва Деня на независимостта, ние заставаме твърдо на тяхна страна – днес и в бъдеще", написа Мерц на немски, английски и украински език в "Екс".

Консервативният политик заяви, че украинците "най-смело се защитават срещу руските атаки". "Те се борят за нашия либерален ред в Европа и за справедлив мир", добави той.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази надежда, че празненствата за независимостта ще дадат на украинския народ "нова сила да се изправи срещу руската агресия".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна също поздрави Украйна за борбата ѝ да бъде "свободна, демократична и независима страна".

"Ние сме с вас, толкова дълго, колкото е необходимо. Защото свободна Украйна означава свободна Европа", написа тя в "Екс".

В навечерието на Деня на независимостта на Украйна, снощи сградата на Европейската комисия в Брюксел бе осветена в жълто и синьо – цветовете на украинския национален флаг.