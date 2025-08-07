Зеленски заяви, че и Европа трябва да участва в преговорите за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да участва в преговорите за прекратяване на руската инвазия.
Това изявление идва, след като Москва обяви, че президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в „близките дни“, предаде АФП.
„Войната се води в Европа, а Украйна е неразделна част от Европа – ние вече сме в преговори за присъединяване към ЕС. Следователно Европа трябва да участва в съответните процеси“, написа Зеленски в социалните медии след разговор с германския канцлер Фридрих Мерц.
По-рано днес Зеленски призова за лична среща с Владимир Путин, за да се сложи край на войната, след като специалният пратеник на Доналд Тръмп проведе разговори с руския лидер в Москва, предаде АФП.
"Ние в Украйна многократно сме заявявали, че намирането на реални решения може да бъде наистина ефективно на ниво лидери. Необходимо е да се определи времето за такъв формат и обхватът на въпросите, които трябва да бъдат разгледани", написа Зеленски в социалните медии.
Това послание идва само ден след като той разговаря с американския президент, който посочи, че може да се срещне с Путин "много скоро".
Доналд Тръмп е "отворен за среща както с президента Путин, така и с президента Зеленски", заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.
Тя уточни, че "руснаците са изразили желание за среща" с американския президент.
Според в. "Ню Йорк таймс" Тръмп е казал на няколко европейски лидери, че иска да се срещне с Владимир Путин лично още следващата седмица, а след това да организира тристранна среща с Володимир Зеленски.
По-рано Тръмп съобщи, че е разговарял с европейски лидери след "изключително продуктивната среща" на американския пратеник Стив Уиткоф с президента Путин в Русия, припомня Ройтерс.
Междувременно високопоставен украински източник съобщи за АФП, че в телефонния разговор между Зеленски и Тръмп са взели участие британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Зеленски, от своя страна, каза само, че на разговора му с Тръмп, състоял се след посещението в Москва на американския пратеник Стив Уиткоф, "са присъствали европейски лидери", предаде БТА.
Истинският проблем е НАТО, който не трябва да съществува, както не съществува и Съветски съюз/ Президентът Путин е много голям, достолепен човек/
да, но това е друго/ И освен това Европа няма да участва на преговори, срещата е двустранна между Тръмп и Путин/ И това е решителен момент/ Украинската държава е подичнена на западните си господари и няма думата/ А и трябва на даден момент НАТО да се махне от Европа/
Точно така,Тодорке! Сто плюса имаш от мен за този пост
И тебе да прибере д-рГълъбова в Курило, но там се подредила дълга опашка от рублояди
Те така са си мислели и надзирателите в Аушвиц... Че е просто една работа!
Обективната истина е че си тъпа, рашистка свиня
зеленски, кървав клоун хранещ се с трупове,прочети това: у-м, R.i да ти е. П.-М.
ако наистина са платени, е недостойно, но и живота струва пари/
Абе не са в тази категория "човешки същества". Не забравяй, че повечето от тях имат по няколко акаунта само тук и им плащат за това си "мразене".