Зеленски заяви, че и Европа трябва да участва в преговорите за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да участва в преговорите за прекратяване на руската инвазия.

Това изявление идва, след като Москва обяви, че президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в „близките дни“, предаде АФП.

„Войната се води в Европа, а Украйна е неразделна част от Европа – ние вече сме в преговори за присъединяване към ЕС. Следователно Европа трябва да участва в съответните процеси“, написа Зеленски в социалните медии след разговор с германския канцлер Фридрих Мерц.

По-рано днес Зеленски призова за лична среща с Владимир Путин, за да се сложи край на войната, след като специалният пратеник на Доналд Тръмп проведе разговори с руския лидер в Москва, предаде АФП.

"Ние в Украйна многократно сме заявявали, че намирането на реални решения може да бъде наистина ефективно на ниво лидери. Необходимо е да се определи времето за такъв формат и обхватът на въпросите, които трябва да бъдат разгледани", написа Зеленски в социалните медии.

Това послание идва само ден след като той разговаря с американския президент, който посочи, че може да се срещне с Путин "много скоро".

Доналд Тръмп е "отворен за среща както с президента Путин, така и с президента Зеленски", заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.

Тя уточни, че "руснаците са изразили желание за среща" с американския президент.

Според в. "Ню Йорк таймс" Тръмп е казал на няколко европейски лидери, че иска да се срещне с Владимир Путин лично още следващата седмица, а след това да организира тристранна среща с Володимир Зеленски.

По-рано Тръмп съобщи, че е разговарял с европейски лидери след "изключително продуктивната среща" на американския пратеник Стив Уиткоф с президента Путин в Русия, припомня Ройтерс.

Междувременно високопоставен украински източник съобщи за АФП, че в телефонния разговор между Зеленски и Тръмп са взели участие британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Зеленски, от своя страна, каза само, че на разговора му с Тръмп, състоял се след посещението в Москва на американския пратеник Стив Уиткоф, "са присъствали европейски лидери", предаде БТА.