Земетресение е регистрирано край Варна

Земетресение е регистрирано близо до Варна в сряда сутринта. Данните на Института по сеизмология към БАН сочат, че трусът е бил с магнитуд 3.5 по Рихтер. Регистриран е в 05.37 ч. на дълбочина от 18.4 километра.

По данни на Нова телевизия земетресението е усетено в някои части от града. Няма информация за щети и пострадали.