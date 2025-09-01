Земетресение край Сливен, няма щети

Земетресение с магнитуд 3.2 по Рихтер е регистрирано в района на Сливен.

По данни на Националния сеизмологичен център към Българската академия на науките трусът е регистриран в 02 ч и 48 минути на дълбочина 12 км, съобщи БНТ.

Земетресението е слабо усетено и на територията на Ямбол.

Няма данни за нанесени материални щети.