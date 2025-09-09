Жалбите срещу замърсяването от свързваните с Ковачки ТЕЦ стигат до Брюксел

Жалба заради нарушения на еврозаконодателството от четири въглищни електроцентрали, свързвани с Христо Ковачки - „Бобов дол“, „Брикел“ в Гълъбово, „Република“ в Перник и „Марица 3“ в Димитровград от 2018 до 2023 г., подават „Грийнпийс“ – България и „За Земята“. Това обявиха двете природнозащитни организации във вторник.

Те предприемат тази стъпка, защото вече са изчерпали възможностите на българската съдебна система в оспорването на екоразрешителните за работа на дружествата, издавани от Изпълнителната агенция по околната среда, макар да не могат да изпълняват заложените в лицензите условия.

Вредни емисии извън комините

Според организациите четирите енергийни мощности изхвърлят незаконни емисии във въздуха и водите и използват забранени горива.

Замърсяването на въздуха става като не се пречистват газовете от работата на централите, а операторите ги изпускат през покрива и липсващите прозорци на котелните си помещения или през незапечатани и спукани тръбопроводи и други части на конструкцията, вместо в комините. За периода 2018-2023 г. ТЕЦ „Брикел“ е санкционирана 44 пъти за незаконно изпускане на непречистени емисии във въздуха, ТЕЦ „Бобов дол“ – 27 пъти, а ТЕЦ „Република“ – 22 пъти, дава се пример.

Законодателството позволява работа на тецовете без пречистване на емисиите им във въздуха, но определя ограничение от 120 часа годишно работа в случай на повреда и неизправност. Но през 2021 г. един от блоковете на ТЕЦ „Бобов дол“ е работил 924 часа (38,5 дни) без система за пречистване на димните газове, а през 2022 г. – 455 часа (19 дни).

Изхвърляне и на замърсени води

Инсталациите системно са нарушавали условията в разрешителните си и за опазване на водите. В разглеждания период ТЕЦ „Бобов дол“ е санкционирана 14 пъти за изпускане на отпадъчни води в река Разметаница с концентрация на неразтворено вещество, желязо или pH над пределно допустимите стойности. 13 от тези глоби са потвърдени от съда, а една не е оспорена от оператора.

ТЕЦ „Брикел“ е санкционирана 6 пъти за незаконно изпускане на вода в река Сазлийка. Съдът обаче отменя 4 от тези глоби поради липса на достатъчно доказателства, че отпадъчните води са изпуснати от ТЕЦ „Брикел“, а не от други производствени съоръжения в региона. Съдебните производства по неплатените 2 глоби все още са в ход.

ТЕЦ „Република“ е глобена 9 пъти за изпускане на отпадъчни води в река Струма в нарушение на разрешителното си. 7 от тях са отменени от съда поради недостатъци в процедурата по налагане на санкции или недостатъчни доказателства. Една глоба е потвърдена, а една не е оспорена от оператора.

ТЕЦ „Марица 3“ е санкционирана 3 пъти за заустване на отпадъчни води в р. Марица, които не отговарят на определените индивидуални емисионни ограничения според комплексното ѝ разрешително.

Горене на отпадъци над разрешеното им

В опит да намалят производствените разходи, въглищните централи, свързвани с Ковачки, систематично са изгаряли едновременно отпадъци и биомаса с въглища, без да притежават необходимите разрешителни, посочват екоорганизациите в жалбата си пред Европейската комисия. Дори след получаване на необходимите разрешения, операторите значително са превишавали посочените в тях ограничения за биомаса.

Между 2018 и 2021 г. ТЕЦ „Брикел“ е изгарила биомаса и отпадъци, представляващи от 25% до 49% от общото потребление на гориво, без разрешение.

През същия период ТЕЦ „Република“ е използвала между 10% и 12% биомаса без разрешение.

През 2018 и 2019 г. ТЕЦ „Бобов дол“ е изгаряла едновременно биомаса и отпадъци съответно в проценти от 24% и 32%, също без необходимите разрешителни.

Смешно ниски глоби

Нарушенията водят до невзрачни реакции от контролните органи, а глобите, когато ги има, са много ниски. За сметка на това обаче централите печелят милиони от спестени квоти въглеродни емисии. Анализ на „За Земята“ оценява щетите за периода 2017-2021 г. на стойност 75 млн. евро за пет централи, свързвани с Ковачки, четири от които са обект на жалбата до Европейската комисия.

Екоорганизациите посочват, че в района на четирите ТЕЦ системо превишаване на нормите за серен диоксид (SO2) и прахови частици (PM10) във въздуха. Местните жители се оплакват от сажди по детските площадки и колите, парене в очите и неприятни миризми. Местните често са принудени да остават в домовете си и да затварят прозорците си, за да избегнат замърсяването на въздуха.

В Димитровград след възобновяването на работата на местната ТЕЦ „Марица 3“ през април 2021 г. само до края на годината вече беше надхвърлен допустимият брой превишения на почасовите и дневните норми за SO2, което доведе до нарушаване и на двете гранични стойности. През 2022 г. са отчетени 23 пъти превишаване на 24-не позволени замърсявания годишно.

В Перник през 2017 г. дневната допустима стойност за SO2 е превишена 5 пъти, което е значително повече от трите превишеня, позволени за календарна година. През 2020 г. са отчетени 23 превишения на почасовата норма при допустими 24 и 3 на дневната норма, което е границата на допустимото, отбелязват от „Грийнпийс“ и „За Земята“.

Според тях с неспособността си да гарантира, че въглищните централи се експлоатират в съответствие с техните разрешителни, България не само е нарушила европейското законодателството за опазване на околната среда, но също така е засегнала правото на личен и семеен живот и правото на дом на хората, живеещи в зоната на въздействие на инсталациите.

Финансовите ползи срещу здравето на хората

Организациите припомнят, че през 2022 г. контролните органи издадоха заповеди за спиране на експлоатацията на ТЕЦ „Марица 3“ и ТЕЦ „Брикел“, заради замърсяванията но те бяха отменени от съдилища. Решаваща роля изиграха аргументите на двете централи за заплаха от финансови загуби. Така икономическите печалби на замърсителите взеха връх над здравето на гражданите и природата, което противоречи на европейските директиви. Съдът на Европейския съюз отхвърли аргумента, че на дадена инсталация трябва да бъде разрешено да работи в нарушение, защото е важен източник на регионална заетост.

„Грийнпийс“ и „За Земята“ отбелязват, че България не е въвела национално законодателство, което да гарантира, че санкциите, налагани на операторите за нарушения на техните разрешителни, са „ефективни, пропорционални и възпиращи“, Действащото българско законодателство предвижда глоба от 10 000 лева (5 113 евро) до 500 000 лева (255 649 евро) за нарушение на екозаконодателството, но наложените на четирите ТЕЦ глоби са в ниския диапазон.

На ТЕЦ „Брикел“ са наложени 44 глоби за незаконни емисии във въздуха, като най-високата е 30 000 лева (15 340 евро) – само 6% от националния максимум от 500 000 лева. ТЕЦ „Република“ е получила 19 глоби, като най-голямата е 90 000 лева (46 020 евро) или 18% от максималния размер. Най-високата глоба на ТЕЦ „Бобов дол“ сред 27-те ѝ санкции е 220 000 лева (112 490 евро), под средната стойност на законоустановения диапазон.

Случай с ТЕЦ „Бобов дол“ от 2023 г. служи за илюстрация на неспособността на българските съдилища да прилагат националното законодателство по начин, който гарантира възпиращи и пропорционални санкции. Тогава Административният съд в Кюстендил намалява глоба за неорганизирано изпускане на емисии във въздуха от 190 000 лева (97 146 евро) на 100 000 лева (51 129 евро), въпреки че е установил 12 предходни глоби за идентични нарушения на разрешителното, които вече са били окончателни.

Средният размер на наложените санкции на операторите за незаконни емисии във въздуха е незначителен в сравнение с годишния доход на централите, отбелязват още екоорганизациите..