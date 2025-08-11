Жълт и оранжев код за опасни горещини в почти цялата страна

Почти цялата страна с изключение на Черноморския регион ще бъде обхваната от опасни горещини в понеделник. Максималните температури ще бъдат между 35° и 40°.
Цяла Северна България и областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол, Сливен, са с оранжев код заради опасно топло време. Малко по-ниски ще бъдат температурите София в и областите Смолян, Кюстендил и Перник, където кодът е жълт.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.
По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще има умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°.
Жега посред лято. Егати изненадата. През януари нямаше такава жега! ;)