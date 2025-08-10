Жълт код за 35-37 градуса в почти цяла България

Жълт код за горещо време е обявен в неледя в почи цялата страна – в 21 области в страната. От Националния институт по метеорология и хидрология посочват на сайта си в секцията за опасно време, че предупредителният метеорологичен код е в сила за областите: Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол.
В тези области се очакват максимални температури между 35 и 37 градуса. Кодът предупреждава за възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца вследствие на високите температури.
Според прогнозата на НИМХ ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.
В тая жега, отивайте на някой гръцки остров-хем по-прохладно, хем по-чисто, хем няма мутри. В допълнение-страхотно море, кристално чиста вода, отлични таверни,винаги прясна дива риба, дружелюбно обслужване. По-евтино е от тук, тукашните кръчмари са лакоми мошеници . В таверните келнерите не питат: Колко филийки хляб искате? А носят цял хляб от фурната( тук и фурни няма). Колкото по-далеч от БГ, толкова по-уредени са нещата, толкова по-добре е всичко.Най-добре е от Волос надолу, може и около Волос.
Каква изненада?! Посред лято! ;)
