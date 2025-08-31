Жълт код за дъжд в 12 области

В неделя с преминаването на студен атмосферен фронт през страната, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, сочи прогнозата на НИМХ. Интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни, ще има и градушки.
Жълт код за значително количество валежи е обявен за София област и град, Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Велико Търново, Ловеч и Габрово.
Ще духа умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Към 15 часа температурите ще бъдат от 23°-25° в Северозападна България до 32°-33° в източните райони, в София - около 25°.
В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, след обяд от югозапад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен и силен южен вятър, който преди обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно след обяд и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
В началото на седмицата ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна над източните и планинските райони, но само на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.
Във вторник ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще се усили. Температурите ще се повишат и в следобедните часове ще е отново горещо.
В сряда и четвъртък през страната ще премине друго слабо изразено атмосферно смущение. От запад на изток облачността ще се увеличи и през първия ден на отделни места в Западна и Централна България, а втория – на изток, ще превали и прегърми. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад, временно ще се усили, дневните температури слабо ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 27° и 32°.
В петък и събота ще преобладава слънчево време, с повече облачност над югоизточните и планинските райони, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Съществена промяна на температурите не се очаква.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.