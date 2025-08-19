Жълт код за значителни валежи в 12 области

Във вторник за 12 области в България в обявен жълт код заради интензивни валежи.
Предупреждението е в сила за София-област, Благоевград, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Стара Загора, Сливен и Търговище.
През деня въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България.
Ще има условия и за градушки. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен.
Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°.
В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки.
Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад.
Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.
По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
