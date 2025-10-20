Жандармерия блокира Община Пловдив заради разследване на европроект

"Жандармерия" блокира в понеделник сградата на Община Пловдив.

Според БНТ европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.

Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив.

В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.

Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на сегашния кмет Костадин Димитров (ГЕРБ).

Ремонтът е финансиран с евросредства.