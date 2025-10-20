 Прескочи към основното съдържание
Жандармерия блокира Община Пловдив заради разследване на европроект

Снимка: БГНЕС
"Жандармерия" блокира в понеделник сградата на Община Пловдив.
 
Според БНТ европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.
 
Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив.
 
В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.
 
Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на сегашния кмет Костадин Димитров (ГЕРБ).
 
Ремонтът е финансиран с евросредства.
 
 
 
 
 
 
 

община Пловдив
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

  1. Torlak
    #4

    Да очакваме и от кмета на Пловдив снимка с герба.

  2. boriana
    #3

    Споко, там управлява ГЕРБ. Те са недосегаеми. Някой пак от опозицията ще бъде.

  3. Един препатил
    #2
    Отговор на коментар #1

    Очакваме полицейска акция и в Банкя. Само, че не в общината.

  4. blade
    #1

    е как не знае...свинята прави показнО на тулупа за какво иде реч ако не го вкара в правителството през парадния вход...и то с помощта на къдравата сю, зам-председателка на герб....

