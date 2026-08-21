Жегата продължава, но следващата седмица се очаква захлаждане

Горещото време ще се задържи и днес почти над цялата територия на страната, но от слудващата седмица се очакава захлаждане, сочи прогнозата на Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ).

За днес е обявен жълт код за високи температури в диапазона от 35 до 39 градуса за почти цзялата страна. Единственото изключение е за областите Добрич, Варна, Бургас.

Времето днес ще е слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще са предимно между 34° и 39°, в София - около 35°.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 27° - 30°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по Черноморието: 26° - 30°.