Желязков: България няма да изпраща войски в Украйна

Решението на Народното събрание е, че ние няма да изпращаме войски в Украйна, заяви късно вечерта в съботаа премиерът Росен Желязков на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
Ще си изпълним ангажимента като страна, част от Коалицията на желаещите, в рамките и в предела на решението на Народното събрание, отбеляза българският министър-председател.
Той уточни, че участието на България ще бъде чрез антиминни спомагателни кораби и чрез летищна и друга спомагателна инфраструктура.
По-рано днес премиерът Желязков проведе видеоконферентна връзка между държавните и правителствени ръководители на страните от "Коалицията на желаещите“ и изтъкна, че гаранциите за сигурност са фундамент за постигане на траен и устойчив мир.
Визитата на Антонио Коща в България е част от обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Ще обясни ли Желязков, защо ни разнасят из западните медии затова, че се отметна заедно с министъра на транспорта Караджов, че има руска намеса в заглушаването на GPS сигнала на самолета на фон дер Лайен? Сега и това. Да не го е страх от Москва?
Ма моля ви се! Няма да пращаме войници в Украйна, сакън! Ще борим интерференцията на GPS сигналите. Българските войници ще се учат да точат кори за баница да посрещат мужици, ако рекат пак да ни освобождават.