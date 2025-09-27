Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово

Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк.
Премиерът Желязков участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН.
В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.
Гледай го ти акад. Денков! Колко свят е обиколил благодарение на Бойко Борисов!
Началника му б.б. са е наср ал от ЯД ,заради снимката
Протоколна снимка с Тръмп :/ Желязков към Тръмп възможно,Тръмп към Желязков едвали :/
"Къде е Денков?" ще научиш, би научил, ако четеше малко ЕС преса, вместо да ръкопляскаш на "Ники обича да пътува"... И Рюте ви каза, и Макрон ви каза "Къде е Денков?", и на срещата на Св. банка знаеха "Къде е Денков?", и на срещите на ЕС-финансови министри разбраха "Къде е Денков?".. Вместо ретранслиране на Свинско-Тиквени лафове, не е кой знае какво нечовешко усилие някой да се информира от ЕС-лидери и институции - "Къде е Денков?" и "Къде е Тиквата?".. Не е трудно...
Къде е акад. Денков?
Гарантирано от ГЕРБ! ;)