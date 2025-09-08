Желязков пожела на Черна гора достойно да замени Великобритания като член на ЕС

Премиерът Желязков пожела в понеделник на Черна гора да стане 28-ият член на ЕС и достойно да замести Обединеното Кралство със своя принос в Евросъюза. Това стана в рамките на първия ден от визитата му в Подгорица и при подписването на междуправителствени документи.

От обявяването на независимостта на Черна гора България е постоянен поддръжник на европейската перспектива на тази приятелска държава и това ни задължава да интензифицираме нашите двустранни отношения по посока на развитие на икономическите ни връзки, но те са предпоставени от по-добрата свързаност, заяви Желязков.

Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите за присъединяване започваха през 2012 г.

Желязков изрази очаквания преговорните процеси по този въпрос да приключат до края на 2026 г. Ние гледаме в една посока както в геополитически, така и в европейски и в регионален аспект. Черна гора покрива всички изисквания на преговорните глави и уверено върви в посоката на собствените си заслуги, каза още той.

Ние винаги сме подкрепяли страните в процеса на разширяването, които показват, че принципът за собствените заслуги е работещият принцип – много по-работещ за развитието на обществото от политическите решения. Черна гора в това отношение е за пример и ще се радваме в най-скоро време тя да бъде част от ЕС, защото изповядваме едни и същи ценности, имаме едни и същи разбирания за предизвикателствата и за тяхното решение, допълни премиерът Желязков. Той отбеляза още, че София и Подгорица нямат нито едни нерешен въпрос помежду си

По думите му подобряването на свързанността между двете страни може да бъде както по линия на предприсъединителните фондове, така и по линия на научените уроци за публично-частните партньорства, за предизвикателствата, които стоят пред Черна гора по този път, така че икономиката да функционира по-добре.

Надявам се това да не е просто политическо посещение, а посещение, от което ще има практическа полза, заяви българският министър-председател. Той каза, че от няколко години, темата за свързаността по въздух е практически най-лесната и същевременно практически най-неосъществената свързаност. Проблемът, според Желязков, се крие в липсата на съществен бизнес интерес и редовни полети, които да покриват разходите на превозвачите. Затова ние ще окуражим компетентните органи на двете страни в търсенето на начини, с които да се постигне по-добро насърчаване през тарифите, разходите и търсенето на форми за подпомагане, смята Желязков.

На Балканите може да се осъществят полети на базата на т.нар. свободи във въздухоплаването, които да предизвикат определен интерес. Ще се опитаме да включим в този пакет турски, арменски, грузински превозвачи, а защо не и от Гърция и Румъния, за да се получи един по-сериозен продукт, който да бъде както на сезонния интерес, така и на довеждащи полети за осъществяване на полети на по-далечна дистанция, отбеляза Желязков.

Премиерът посочи още, че в рамките на общия ни пазар трябва да развиваме общия дигитален и енергиен пазар. Между Италия и Черна гора съществува подводен комуникационен кабел, който все още не се използва. Това е голяма възможност по отношение на свързаността за пренос на данни, отбеляза Желязков. По думите му това е бъдещето на свързаността и на развитието на дигиталната икономика. В тази посока също ще работим сериозно, стои и голямото предизвикателство по изграждането на енергийната инфраструктура и свързаността, за да можем да изграждаме общия енергиен пазар, отбеляза още българският министър-председател.

По време на визитата му в Черна гора е предвидено Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършват 140 години.

Във вторник Росен Желязков ще изнесе публична лекция пред студентите в университета.

В официалната делегацията са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат с техните черногорски колеги.