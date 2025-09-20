Желязков рапортува на Пеевски за водата

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
18 коментара
Браво на Желязката .... схвана кой му е хачалник! Болезнено, но схвана ;)
И защо се случи всичко това ? Случи се защото не сме независима държава,тези партии се консултират за всичко с разни посолства :( Свинята също крепи ГЕРБ по поръчка от вън :/ ПП/ДБ с "Възраждане" ,"Величие" или с партия на Радев ли се готвят да управляват,или единствената опция която ще им разрешът са Свинята и Тиквата :/
Това с безводието няма да се реши, обидно е за българите. Трябва да останат без вода, за да се търси решение. Сигурно Плевен съвсем ще западне и хората ще се разселят. Всичко е от алчност и некадърност, което няма как да се промени.
Преди година Гроб имаше заедно с ПП - ДБ самостоятелно мнозинство в парламента и договорка за ротация, която предвиждаше техен премиер. След това реши да развали всичко това, да проведе нови избори, на които спечели по - малко гласове и да се коалира със Свинята и БСП. По чие нареждане стана всичко това ? На кукловодите от Правешкия клан на БКП - ДС ли, които дърпат конците на Мутрата и Свинята ?
Вчера няколко сайта публикуваха много силен анализ на Огнян Минчев.С две думи той казва, че нищо не може да спре Шиши, той ще погълне и ГЕРБ, и единствената възможност да бъде спрян е ГЕРБ и ППДБ пак да влязат в сглобка, Тиквата да раздели властта с ППДБ и вместо Шиши те да крепят властта.Тиквата точно това иска, той открай време си обича шарлатаните, и на драго сърце ще се отърве от Шиши чрез тях.Но ПеПетата категорично ще откажат, ще почнат празните лозунги и така ще ускорят края си.Минчев посочва единственият път за спасение от Шиши, но умнокрасивите ще пропуснат тая възможност.
Ей ако Доброто беше се решило да участва в управлението, сега на него щяха да му дават отчет, щеше да му рапортуват, щеше да бори кризи и да се снима по магистрали и язовири. Вместо туй, изработва представления и забавления за "полезни" и от тях нищо не зависи... Снимат се с Костадинов и Гела като върли противници на еврозоната... Ко да праиш баце - най-големия нонсенс - влизаш в парламента за не управляваш. Такава скудоумна стратегия наистина чупи тъпомера ама "стратезите" преписват от Руди и Костадинов …
ама дали им отива не питат... Сигурно са си викали, че Пеевски ще разтури седянката за да вземе процентите на АПС-то ама то пък ко стана... греда! Не им върви и това е! Не, че са бездарини и некадърни, просто обстоятелствата се стичат кофти!
За България е много добре, че има политик, като Прасето Магнитски! Всеки, който слага простите и грозни в ъгъла е полезен за България! ;)
Браво Росен "Рапорт даден" само червената връзка е забравил горкият, той Бойко крадеца ще му я върже.
Господ здраве да му дава на Прасчо Магнитски! Много добре натиква шарлатаните в миманса! ;)