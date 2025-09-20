Желязков рапортува на Пеевски за водата

Премиерът Росен Желязков скоростно докладва на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски какво работи кабинетът за решаването на кризата с водата.

В събота сутринта ДПС-Ново начало съобщи, че Желязков вече се е отчел, а във вторник формацията ще се включи в работата на Националния борд по водите, "защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия".

"Това е Ново начало", заявяват от ДПС-Ново начало, явно удовлетворени от отчета на Желязков.