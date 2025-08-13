Желязков се оплака, че Радев блокира кабинета за посланиците и сигурността

Премиерът Росен Желязков обяви, че кабинетът му няма да обръща внимание на "атаките" от другите институции. Макар да не ги назова поименно, от думите му става ясно, че визира на първо място президенството, което е "парализирало" правителството за назначенията на посланиците и шефовете на службите за сигурност.

"Всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Правителството следва ясна програма за управление, защото ние осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни", заяви премиерът Росен Желязков преди началото на правителственото заседание.

Преди няколко дни Румен Радев атакува кабинета, че е "изпразнил хазната заради еврото", а сега се готвел да "разпродава държавата" със законови промени, на които президентът наложи вето. Думите му бяха по повод правителствената програма за разпродажба на държавни имоти с отпаднала необходимост. Междувременно по темата в сряда се включи и лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който обяви, че ще спре "разпродажбата", като част от новата му тактика да се заканва да изпълни всяка критика на опозицията по управленски въпрос.

В изявлението от сряда на Росен Желязков прозира недоволство от блокаж на диалога между институциите по теми, зависещи от президента - назначенията на посланиците и шефовете в службите за сигурност (например ДАНС).

"Наблюдава се една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите, така както е предписан в смисъла и духа на българската Конституция. Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната ни сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и от законите, е парализиран", каза Желязков.

Той призова парламентът да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени, на които обаче правителството не може да бъде инициатор. Това означава, че Желязков се обявява за конституционни промени, които могат да бъдат внесени само от народните представители и президента. От думите му обаче не става ясно какво точно предлага.

Министър-председателят отбеляза, че и през летните месеци правителството продължава усилено своята работа . "Готови сме за поемането на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента", завърши премиерът Росен Желязков.