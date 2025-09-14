Желязков успокои: Русия много ще внимава над Черно море

Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната, заяви в отговор на журналистически въпрос при откриването на последния участък от автомагистрала (АМ) „Европа“ премиерът Росен Желязков. Той добави, че това е част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО.
Ние внимателно наблюдаваме ситуацията, има протокол, който се следва. Трябва да гарантираме и сигурността на гражданското въздухоплаване, обясни премиерът. Аз си мисля и, че Руската федерация много внимателно ще подхожда и ще избягва възможността за инциденти през Черно море, където въздушният трафик е изключително интензивен, смята той.
Много внимателно наблюдаваме в рамките на ангажиментите ни като югоизточен фланг на Алианса с оглед гарантиране сигурността на страната ни, на българските граждани, въздухоплаването, подчерта Росен Желязков. Той увери, че България е готова да реагира при възникване на ситуация.
Още по темата
Аз все пак мисля, че тези провокации са тестове за изпитване на готовността на Алианса, нямат нападателен характер, но независимо от това всяка провокация трябва да бъде отразена по подходящ начин, посочи още министър-председателят.
Дрон наруши вчера въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, съобщи румънското министерство на отбраната. По-рано през деня Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
9 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
От Варна и Балчик са тръгвали армади да унищожават Русия. Затова Русия много внимава за Франция, Англия и Турция........линк........https://www.maritime.bg/113278/
Щом Р.Желязков е казал, значи няма проблеми.
"внимава", щото украинците я нашибаха и дисциплинираха, като й потопиха кАрАбЪлИтЭ.... ... А сега (след като украинците изолираха русиъ от морето) поляците пък ще я дисциплинират "много да внимава" и в небето ... ;-)))
Смешник......................когато ракетите с голям обсег започнат да се ползват от Украйна ще започне истинската война.
Аха, значи "русия много ще внимава над Черно море"...защото?... Защото Тиквата, Свинята, третия Дебел и полуживият от дивана са много страшни?...
Значи, ако не е Желязков да ме успокои, мен сън не ме хваща.:)))
От сега нататъка пУтЬю "мнооооого внимателно" щял да пуска само платнохотйки в Черно море, понеже олигифрена джеляZков така си мислел...