Желязков за руските провокации: В България действат диверсионни групи

Според ПП-ДБ има кампания за инсталиране на марионетно правителство и проруски президент

В България действат диверсионни групи, които прилагат хибридни въздействия не чрез открита агресия, а чрез саботаж, дезинформация и психологическо въздействие, каза премиерът Росен Желязков в рамките на парламентарния контрол.
 
Той посочи, че отбранителната способност на Европейския съюз и НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращо действие.
 
Желязков отчете и провокациите по границите на Естония, на Полша и на други страни от Източния фланг. 
 
По думите му те не са предпоставка за остра реакция и общото разбиране е, че всяка една страна член на НАТО и на Европейския съюз трябва да се въздържа, за да няма ескалация.
 
"Всички действия, които в момента предприема и Руската федерация, провокациите по отношение на Източния фланг на НАТО, но и провокации, които съществуват чрез подклаждания на режими, които са в страни от Южния фланг на НАТО, създават усещането за това, че предстоят задълбочаващи се действия, продължаващи като интензивност и като динамика такива, а и плановете, които има Руската федерация, особено към 2030 г., дават основание да се счита, че отбранителната способност на Европейския съюз и на НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращо действие", коментира Желязков, цитиран от БНР.
 
Според ПП-ДБ у нас в ход проруска кампания за оказване на влияние върху предстоящите президентски избори и евентуални предсрочни парламентарни избори.
 
Депутатът Атанас Атанасов в декларация от името на "Продължаваме промяната - Демократична България" посочи, че крайната задача е инсталиране на зависимо и марионетно правителство и проруски президент.
 

Още по темата

МВнР: Русия използва всички средства за пропаганда и хибридни атаки срещу България

"България е една от главните цели на руските специални служби поради предстоящо присъединяване към еврозоната от 1 януари и предстоящите президентски избори. Целта е засилване на антиевропейските настроения в България, подкопаване на подкрепата за Украйна, директна намеса в политическите процеси, предизвикване на дестабилизация, дискредитиране и отслабване на демократични институции, засилване на разделението в обществото, печелене на симпатиите на големи социални групи въз основа на исторически сантимент, фамилни връзки или антиевропейска риторика", коментира Атанасов. 
 
"Търсеният резултат е променяне на външната политика на страната, отмяна на обществените нагласи и възприятие чрез провеждане на психологически операции, пропаганда и дезинформация".
 
По думите му финансирани и активирани са проруски политически проекти, медии, неправителствени организации за приятелство с Русия, мрежата на Руската църква, паравоенни структури, футболни хулигани, мотоциклетни клубове и т.н. 
 
Подобни кампании са провеждани по отношение на всички страни членки на Европейския съюз (ЕС) и НАТО, каза народният представител. 
 
Той даде примери, сред които изборите в Молдова.
 
Проруската опозиция в Молдова се опита да спре страната по пътя към ЕС, подкрепена от Русия, чрез платени протести, дезинформация и купуване на гласове, каза Атанасов.
 
"Големият въпрос е дали ние имаме институционален капацитет, както в Молдова, да противодействаме. Към този момент, моят отговор и моята тревога е – не, каза още депутатът. Призовавам правителството да прояви решителност и твърдо да се противопоставим на всички враждебни опити на чужди сили и основно на Руската федерация за дестабилизация и намеса в политическия живот на страната, включително с издигане на професионалисти и независими кандидати за избор на ръководители на българските специални служби", заяви Атанасов. 
 
"Към настоящия момент не виждаме такъв капацитет и това е притеснително", каза още депутатът, цитиран от БТА. 

Атанас Атанасов Росен Желязков хибридни атаки руски атаки
  1. Шерлок Холмс
    #10

    Защото в службите се назначават не професионалисти, а послушковци. И тяхната задача е да мачкат политически опоненти и бизнес конкуренти, а не да защитават България от руските шпиони, диверсанти и т.н.

  2. Препоръка
    #9

    Няколко такива групи действат в парламента.

  3. Poro
    #8

    Ся е тъмън удобно времето, да си бършеш дирника с хибридни, диверсионни групи! Нацапаш гащите, развони се на бебешко ако - ми то Путлер. Сичко можеш да замажеш и оправдаеш - вдигаш ръце, въздъхваш : ми Путлер. Едните само с Путлер, другите - с Путлер и Пеефски:)))

  4. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #7
  5. т€еритория на Мики Маус
    #6

    Диверсионни групи си правят хотели с водопади.

  6. dimitargeorgiew
    #5
    Отговор на коментар #3

    боже, ти за какво говориш изобщо.. то няма кой да си върши работата у нас вече от крадене

  7. dimitargeorgiew
    #4

    Руснаците си вършат работата. Тук въпроса е вие къде блеете овци въшлясали?

  8. ImBlack
    #3

    А арестувани, екстрадирани, осъдени ?

  9. Bлaдo
    #2

    ами почвай да ги ловиш и да ги опандизваш, бе, Желязков...!!! ... Или поне да ги гониш... Ако не знаеш как - питай Кирчовците - те поне 70-80 руски дивЭрсанти успяха да натирят... ... ... ;-))) ... ... Иначе, Росене, си станал много добър на приказки и на декларации... ;-)))

  10. мунчо в затвора!
    #1

    Ето за тази позиция на ППДБ вече трябва да им свалим шапка.Ако не са така шизофренично обсебени от Шиши и се сетят, че не Шиши е злото, а рашизмът,ще спечелят сърцата.Наясно са, че има огромна заплаха от путинска хибридна война, но нейният тартор е мунчо, а срещу него няма и дума.Нито дума срещу Виличие и Ивилина, които са путински агенти, срещу Израждане и МЕЧ, с които даже гласуват заедно.

