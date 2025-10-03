Желязков за руските провокации: В България действат диверсионни групи

В България действат диверсионни групи, които прилагат хибридни въздействия не чрез открита агресия, а чрез саботаж, дезинформация и психологическо въздействие, каза премиерът Росен Желязков в рамките на парламентарния контрол.

Той посочи, че отбранителната способност на Европейския съюз и НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращо действие.

Желязков отчете и провокациите по границите на Естония, на Полша и на други страни от Източния фланг.

По думите му те не са предпоставка за остра реакция и общото разбиране е, че всяка една страна член на НАТО и на Европейския съюз трябва да се въздържа, за да няма ескалация.

"Всички действия, които в момента предприема и Руската федерация, провокациите по отношение на Източния фланг на НАТО, но и провокации, които съществуват чрез подклаждания на режими, които са в страни от Южния фланг на НАТО, създават усещането за това, че предстоят задълбочаващи се действия, продължаващи като интензивност и като динамика такива, а и плановете, които има Руската федерация, особено към 2030 г., дават основание да се счита, че отбранителната способност на Европейския съюз и на НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращо действие", коментира Желязков, цитиран от БНР.

Според ПП-ДБ у нас в ход проруска кампания за оказване на влияние върху предстоящите президентски избори и евентуални предсрочни парламентарни избори.

Депутатът Атанас Атанасов в декларация от името на "Продължаваме промяната - Демократична България" посочи, че крайната задача е инсталиране на зависимо и марионетно правителство и проруски президент.

"България е една от главните цели на руските специални служби поради предстоящо присъединяване към еврозоната от 1 януари и предстоящите президентски избори. Целта е засилване на антиевропейските настроения в България, подкопаване на подкрепата за Украйна, директна намеса в политическите процеси, предизвикване на дестабилизация, дискредитиране и отслабване на демократични институции, засилване на разделението в обществото, печелене на симпатиите на големи социални групи въз основа на исторически сантимент, фамилни връзки или антиевропейска риторика", коментира Атанасов.

"Търсеният резултат е променяне на външната политика на страната, отмяна на обществените нагласи и възприятие чрез провеждане на психологически операции, пропаганда и дезинформация".

По думите му финансирани и активирани са проруски политически проекти, медии, неправителствени организации за приятелство с Русия, мрежата на Руската църква, паравоенни структури, футболни хулигани, мотоциклетни клубове и т.н.

Подобни кампании са провеждани по отношение на всички страни членки на Европейския съюз (ЕС) и НАТО, каза народният представител.

Той даде примери, сред които изборите в Молдова.

Проруската опозиция в Молдова се опита да спре страната по пътя към ЕС, подкрепена от Русия, чрез платени протести, дезинформация и купуване на гласове, каза Атанасов.

"Големият въпрос е дали ние имаме институционален капацитет, както в Молдова, да противодействаме. Към този момент, моят отговор и моята тревога е – не, каза още депутатът. Призовавам правителството да прояви решителност и твърдо да се противопоставим на всички враждебни опити на чужди сили и основно на Руската федерация за дестабилизация и намеса в политическия живот на страната, включително с издигане на професионалисти и независими кандидати за избор на ръководители на българските специални служби", заяви Атанасов.

"Към настоящия момент не виждаме такъв капацитет и това е притеснително", каза още депутатът, цитиран от БТА.