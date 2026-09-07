Жена е задържана за убийството на едногодишно дете във Варна

33-годишна жена от Варна е обвинена в убийството на едногодишно дете и остава за постоянно в ареста. Мярката "задържане под стража“ е определена от Варненския окръжен съд по искане на прокуратурата.
Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно дете, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. На адреса пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които установили, че детето е починало.
Първоначално е образувано досъдебно производство, за да бъдат изяснени причините и обстоятелствата около смъртта. Назначената съдебномедицинска експертиза обаче показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление. В хода на разследването органите на реда установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Тя била издирена и задържана.
Жената е привлечена като обвиняема за убийство на малолетно лице. Първоначално наблюдаващият прокурор я задържал за срок до 72 часа, след което Окръжната прокуратура във Варна поискала от съда да ѝ бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, съобщи Нова телевизия.
Варненският окръжен съд е уважил искането и е постановил 33-годишната жена да остане в ареста. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна.
Предстои да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на детето.
Всъщност убитата жена (18 годишно момиче) в Бъкстон е от японски произход , а убиецът е украинец.
Според годишния отчет на МВР, през изминалата 2025 г. в страната са регистрирани общо 180 умишлени убийства, което прави средно по около 15 убийства на месец.
През последните два месеца има разнообразни убийства в България:
Пловдив (август): Жестоко убийство на 37-годишен мъж, извършено след продължителен побой от група младежи.
Съединение (август): Убийство на 21-годишен мъж, за което бе задържан бивш полицейски служител.
Силистренско, с. Добруджанка (август): Убийство с нож на възрастен мъж, и грабеж за 350 евро.
Исперих (септември): Двойно убийство на две момичета от баща им и последвало негово самоубийство.
София (септември): Убийство на жена (украинка) в столичния квартал Бъкстон.
Днес във Варна (септември): Задържана жена за убийство на бебе.
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Да не би да е ронлянка? ;)
а долният руски пиZдьо правилно заостря вниманието ни, че откак радЭф е на власт (и като прЭмиЭр) убийствата са се увеличили в пъти. . . (-;
Всъщност убитата жена (18 годишно момиче) в Бъкстон е от японски произход , а убиецът е украинец. Според годишния отчет на МВР, през изминалата 2025 г. в страната са регистрирани общо 180 умишлени убийства, което прави средно по около 15 убийства на месец.
През последните два месеца има разнообразни убийства в България: Пловдив (август): Жестоко убийство на 37-годишен мъж, извършено след продължителен побой от група младежи. Съединение (август): Убийство на 21-годишен мъж, за което бе задържан бивш полицейски служител. Силистренско, с. Добруджанка (август): Убийство с нож на възрастен мъж, и грабеж за 350 евро. Исперих (септември): Двойно убийство на две момичета от баща им и последвало негово самоубийство. София (септември): Убийство на жена (украинка) в столичния квартал Бъкстон. Днес във Варна (септември): Задържана жена за убийство на бебе.
Изверги, изроди - да умъртвиш дете. За това престъпление няма достатъчно наказание