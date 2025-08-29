Жена почина след инцидент в дом за възрастни хора край Карнобат

86-годишна жена е починала в линейка, а двама полицаи са обгазени след възникнал инцидент в социален дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен.

Властите са получили сигнал за пожар в дома около 22:16 ч. в четвъртък. На място е установено силно задимяване, причинено вероятно от неизправно електрическо табло, разположено в склад с нови памперси.

Двамата полицаи са помогнали на персонала за евакуирането на всички 45 обитатели на дома, който работи с пълен капацитет. Те са били прегледани от лекари и освободени за домашно лечение. Възрастните хора са настанени временно в болницата в Карнобат.

По време на транспортиране с линейка обаче е починала 86-годишна жена от Бургас, която е най-дългогодишната обитателка на дома. Предполага се, че причината е инфаркт.