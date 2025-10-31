Жертва за родината, бог и секс само след брака: какво учат руските ученици в часовете по "Семействознание"

Руските училища и колежи започнаха да предлагат часове по "Семействознание", използвайки програми, разработени съвместно с Руската православна църква (РПЦ). В тях учениците са насърчавани да се жертват за родината и да имат много деца. Такива часове в момента се предлагат само в два региона – Тверска област и Чувашката република – но скоро ще бъдат въведени и в други региони, съобщава изданието "Вьорстка".

Изданието е прегледало на учебните помагала, одобрени от регионалните министерства на образованието. По-конкретно, учителите от Твер са получили наръчника "Любов. Семейство. Целомъдрие", който съдържа 19 готови учебни програми за "интерактивни уроци" и "рефлективни практики". Така в подготвения план на урока по "Смисълът на живота" учителите се насърчават да убедят учениците, че животът на невярващия в бог е безсмислен и че "многочислени опити в клинична смърт са доказали безсмъртието на душата".

Учителите също трябва да насърчават вярата в Исус Христос и "самопожертвование за обществото и родината".

В часовете по "мъжественост" момчетата трябва да бъдат учени, че трябва да изпълняват дълга си към "Бог, Отечеството и Семейството" и да следват примера на героите. Междувременно, в часовете по "женственост" учителите трябва да учат момичетата да бъдат скромни и целомъдрени и да ги подготвят за многодетно майчинство.

Освен всичко друго, е необходимо да се предаде на учениците, че само тези, които са създали семейство, могат да правят секс. Предлага се целомъдрието да бъде демонстрирано на учениците с помощта на тиксо – то трябва да се показва чисто, след което да се поставя и отстранява няколко пъти, докато се замърси и спре да залепва. Ученичките също трябва да бъдат разубеждавани да извършват аборти, като им се показват ембриони и се убеждават, че изнасилването не е повод за прекъсване на бременността.

В Чувашия образователните институции са получили учебно пособие, озаглавено "Нравствени основи на семейния живот". То обяснява как да се запознаят учениците с християнските принципи, да се отглеждат подрастващите с традиционните полови роли и да се подготвят за създаване на семейство и раждане на деца. Отделни глави са посветени на "дълг" и "служение". Учениците трябва да бъдат учени, че "служението на младия мъж" се състои в защита на родината и създаване на семейство, докато "служението на младата жена" се състои в раждане и "добродетелно възпитаване" на деца и внуци.

Курсът "Семействознание" формално е извънкласна дейност, но по същество е задължителен за посещаване. Занятията се провеждат веднъж седмично, често през седмия или осмия час. Властите предвиждат курсът да се преподава от специализирани специалисти, но често уроците се водят от класни ръководители, които не получават допълнително обучение. В същото време учителите трябва да провеждат уроците стриктно според методиките на преподаване.