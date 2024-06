Жертви и горящ парламент при протест срещу вдигнати данъци в Кения

Най-малко 5 души са убити от полицията в Кения при опит на протестиращи да нахлуят в парламента в столицата Найроби, предаде Ройтерс. Според информация на парамедици загиналите при стрелбата на полицията са поне 10, а повече от 50 души са ранени.

Протестиращите в столицата са щурмували парламента, след като депутатите гласуваха закон за увеличаване на данъците.

В хаотични сцени протестиращите първоначално са надвили и прогонили полицията в опит да нахлуят в парламента, а в част от сградата са се появили пламъци.

KHRC has witnessed police firing their guns when protesters marched along City Hall Way. KHRC warns police against shooting protesters.

To President @WilliamsRuto: the world is watching your descent into tyranny! Your regime’s actions is an assult on democracy. All those involved… pic.twitter.com/wDBqo0az5e