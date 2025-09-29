 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Жертви и ранени при атака и палеж на мормонска църква в САЩ

1 коментар
Сн. Gettty Images
Най-малко 5 са жертвите на нападението в мормонска църква в малкия американски град Гранд Бланк в щата Мичиган в неделя, съобщи Ройтерс.
 
Атаката бе извършена по време на служба в църквата "Исус Христос на светиите от последните дни", на която са присъствали стотици хора. Според разследващите нападателят умишлено се е блъснал входа на църквата с автомобил, след което е слязъл и е открил огън с автоматично оръжие. Освен това нападателят е предизвикал пожар в църквата.
 
Полицията съобщи, че извършителят, идентифициран като 40-годишен бивш морски пехотинец на име Томас Джейкъб Санфорд, е живеел в близкия град Бъртън. Той е убит впоследствие от полицията на паркинга на църквата.
 
Двама души са загинали на място при стрелбата, а осем са били ранени и откарани в болница. Няколко часа след стрелбата в опожарената постройка са намерени още два трупа. Екипи на пожарната все още работят на място и е възможно да бъдат открити още тела.
 
"Все още има хора, които се водят изчезнали", заяви на пресконференция началникът на градската полиция.
 
"Това изглежда като поредната целенасочена атака срещу християни в Съединените американски щати", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".
 
"Заподозреният е мъртъв, но все още има много неща, които трябва да бъдат изяснени. "Тази епидемия от насилие в нашата страна трябва да спре незабавно!", добавиТръмп.
 
Разследващите ще претърсят дома на стрелеца и ще прегледат телефонните му записи, за да разберат какви са мотивите за нападението. Документи от военните архиви показват, че Санфорд е служил в морската пехота от 2004 до 2008 г. и е бил ветеран от войната в Ирак.
 
Около 14 часа преди нападението в Гранд Бланк в Северна Каролина бяха застреляни трима души и петима бяха ранени, като заподозреният извършител също е 40-годишен ветеран от морската пехота, служил в Ирак. Полицията в пристанищния град Саутпорт, Северна Каролина, задържа мъж на име Найджъл Макс Едж, който според разследващите е открил огън от лодка по посетителите на бар.

Ключови думи

САЩ Мормони
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. The Rock
    #1

    Тръмп, мормоните не са християни. Те са еретици!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни