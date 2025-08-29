Жертвите на комунизма не успяха да осъдят Волгин

Евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин спечели делото, заведено колективно срещу него от близки на убити и пострадали от комунистическия режим и т.нар. Народен съд.

С решението си съдия Биляна Магделинова приема, че в изказванията на Волгин няма положителна оценка за дейността на Народния съд и те са защитени от конституционното право на свобода на словото, съобщава “Сега“.

Колективният иск срещу бившия радиоводещ от БНР настояваше съдът да признае, че с публичните си изказвания Волгин засяга паметта на жертвите на комунистическия режим и наранява душевно членовете на техните семейства.

Претенцията бе Волгин да бъде осъден да преустанови тези си изказвания и да изплати обезщетение от 100 000 лв.

Според съда препратките му към историческите събития са обусловени от неодобрението му към настоящото управление на страната, което му дава основание да призовава към промяна на статуквото с радикални средства, каквито са използвани след 9 септември 1944 година.

За решението на Софийския градски съд Волгин се похвали във "Фейсбук", като написа, че "това решение на съда е важно, защото слага спирачка пред опитите на днешните правоверни психодесни фанатици да обезсилят свободата на словото и да накарат всички ние да мислим и говорим едно и също".

"В това дело победи не Петър Волгин, победи плурализмът", завършва той. Той отрича да е оправдавал "комунистическия Народен съд" и да е "възхвалявал комунизма".

"А всеки нормален историк, а не от тези, в чиито глави кънтят овехтели атникомунистически лозунги, ще ви каже, че Народният съд от 1944-1945 г. е издал както справедливи присъди, така и неправомерно е осъдил немалко хора", казва евродепутатът.

Съдията пише още, че още от ученическите си години Волгин има активна гражданска позиция и критикува управлението на държавата и лицата, занимаващи се с него.

Преди 1989 г. се вдъхновява от идеите за демократизиране на тогавашното общество, а след 1989 г. отново критикува управлението на държавата, като смята водената от нея политика за недостатъчно независима и съобразена с интересите на България като суверенна държава.

В решението се отбелязва, че в действителност има обществен консенсус за негативното възприемане дейността на Народния съд. То намира израз и в приетия Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

В чл. 1, ал. 1 от този закон се посочва, че Българската комунистическа партия е дошла на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на "чужда сила, обявила война на България" и в нарушение на действащата тогава Конституция от 1879 г.

"Този закон има декларативен характер и неговото приемане не отменя регламентираните в Конституцията основни права на гражданите, каквито са правото на всеки да мисли свободно, правото на всеки свободно да формира своите убеждения, правото на всеки да изразява мнение и да го разпространява чрез слово или по друг начин", посочва съдия Магделинова.

Тя обяснява, че правото на изразяване на мнение и ограничено единствено от забраната то да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

В исковата молба се посочваха редица изказвания на Волгин. Първото е още от 9 септември 2017 г., когато той пише в личния си профил във Фейсбук, че "9 септември 1944 г. е една от малкото дати в българската история, когато тържествува справедливостта. Наказани са хората, въвлекли България на страната на нацистка Германия, наказани са българските фашисти, които са убивали българи. (...) На България днес е нужен нов 9-ти септември и нов Народен съд. Голяма част от българския политически, икономически и медиен/!/ елит заслужава да застане пред него. (...)."

На 21 февруари 2018 г. Волгин разпространил на сайта pogled.info написана от него статия със заглавие "За Народния съд - без истерии", в която нарича всеки, който не споделя неговото мнение за "справедливия народен съд", "конюнктурни историци или обикновени илитерати".

Общият контекст на статията, пишат ищците, е, че т. нар. Народен съд, нито е "комунистическо извращение", нито нещо необичайно.

А на 1 февруари 2023 г. Волгин пише във Фейсбук: "Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд".

Срещу Волгин има още едно дело, свързано с изказванията му за Народния съд. Той го спечели на първа инстанция, но решението е обжалвано.