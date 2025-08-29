Жертвите на комунизма не успяха да осъдят Волгин

Евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин спечели делото, заведено колективно срещу него от близки на убити и пострадали от комунистическия режим и т.нар. Народен съд.
С решението си съдия Биляна Магделинова приема, че в изказванията на Волгин няма положителна оценка за дейността на Народния съд и те са защитени от конституционното право на свобода на словото, съобщава “Сега“.
Колективният иск срещу бившия радиоводещ от БНР настояваше съдът да признае, че с публичните си изказвания Волгин засяга паметта на жертвите на комунистическия режим и наранява душевно членовете на техните семейства.
Претенцията бе Волгин да бъде осъден да преустанови тези си изказвания и да изплати обезщетение от 100 000 лв.
Още по темата
Според съда препратките му към историческите събития са обусловени от неодобрението му към настоящото управление на страната, което му дава основание да призовава към промяна на статуквото с радикални средства, каквито са използвани след 9 септември 1944 година.
За решението на Софийския градски съд Волгин се похвали във "Фейсбук", като написа, че "това решение на съда е важно, защото слага спирачка пред опитите на днешните правоверни психодесни фанатици да обезсилят свободата на словото и да накарат всички ние да мислим и говорим едно и също".
"В това дело победи не Петър Волгин, победи плурализмът", завършва той. Той отрича да е оправдавал "комунистическия Народен съд" и да е "възхвалявал комунизма".
"А всеки нормален историк, а не от тези, в чиито глави кънтят овехтели атникомунистически лозунги, ще ви каже, че Народният съд от 1944-1945 г. е издал както справедливи присъди, така и неправомерно е осъдил немалко хора", казва евродепутатът.
Съдията пише още, че още от ученическите си години Волгин има активна гражданска позиция и критикува управлението на държавата и лицата, занимаващи се с него.
Преди 1989 г. се вдъхновява от идеите за демократизиране на тогавашното общество, а след 1989 г. отново критикува управлението на държавата, като смята водената от нея политика за недостатъчно независима и съобразена с интересите на България като суверенна държава.
В решението се отбелязва, че в действителност има обществен консенсус за негативното възприемане дейността на Народния съд. То намира израз и в приетия Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.
В чл. 1, ал. 1 от този закон се посочва, че Българската комунистическа партия е дошла на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на "чужда сила, обявила война на България" и в нарушение на действащата тогава Конституция от 1879 г.
"Този закон има декларативен характер и неговото приемане не отменя регламентираните в Конституцията основни права на гражданите, каквито са правото на всеки да мисли свободно, правото на всеки свободно да формира своите убеждения, правото на всеки да изразява мнение и да го разпространява чрез слово или по друг начин", посочва съдия Магделинова.
Тя обяснява, че правото на изразяване на мнение и ограничено единствено от забраната то да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.
В исковата молба се посочваха редица изказвания на Волгин. Първото е още от 9 септември 2017 г., когато той пише в личния си профил във Фейсбук, че "9 септември 1944 г. е една от малкото дати в българската история, когато тържествува справедливостта. Наказани са хората, въвлекли България на страната на нацистка Германия, наказани са българските фашисти, които са убивали българи. (...) На България днес е нужен нов 9-ти септември и нов Народен съд. Голяма част от българския политически, икономически и медиен/!/ елит заслужава да застане пред него. (...)."
На 21 февруари 2018 г. Волгин разпространил на сайта pogled.info написана от него статия със заглавие "За Народния съд - без истерии", в която нарича всеки, който не споделя неговото мнение за "справедливия народен съд", "конюнктурни историци или обикновени илитерати".
Общият контекст на статията, пишат ищците, е, че т. нар. Народен съд, нито е "комунистическо извращение", нито нещо необичайно.
А на 1 февруари 2023 г. Волгин пише във Фейсбук: "Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд".
Срещу Волгин има още едно дело, свързано с изказванията му за Народния съд. Той го спечели на първа инстанция, но решението е обжалвано.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
13 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Това, което Волгин е написал, не е нищо особено. Нищо обидно към жертвите на комунизма няма и по тази причина не може, щом някой не е харесал нещо, да търси имуществена отговорност. Жервтвите на комунизма са едно, а жертвите на народния съд - съвсем друго. Народният съд е действал в Царство България между декември 1944 и април 1945, когато правителството не е комунистическо, а вид коалиционно, начело със "звенаря" Кимон Георгиев. Комунистическа власт в БГ се установява по-късно, през септември 1946, …
когато е провъзгласена Народна Република България. В този смисъл Народният съд чисто технически не е комунистически съд, защото не произтича от комунистическата власт. Такива съдилища е имало и на други места в Европа - да съдят нацисти и колаборатори на нацисти. Жертвите на комунизма са друга категория- свързани със събития след септември 1946г.
Трябва ли да има учудени ЗАЩО НЕуважаемият български съд е постановил подобна нелепица, спрямо един национален предател, институционализиран дори като "европейски" депутат, в Европарламента, който същият малък човечец, толкова искрено презира, след като неговият политически ментор - Костадинов, има наглостта да обижда и заплашва най-безцеремонно, от трибуната на НС, с още по-брутални закани за саморазправа с противниците на неговата политическа партия и идеология?!?
Ако нямаше жертви на фашизъма нямаше да има и жертви на комунизъма. Тука важи поговорката: Който нож вади от нож умира...... И поговорката: Покрай сухото гори и суровото.
Поредната подигравка на "независимия" съд с паметта на страдащите от комунистически извращения обикновени хора. Страната ни е декомунизирана и десъветизирана само на хартия, което за обикновения човек си остава имитация на демократизация, а волгиновци не само са на свобода, но и продължават...
Ако ишите са се подвели и вместо спокойно обосновано правно и научно обвинение не са подали, а са се подали по пропаганден език, нищо чудно че съдът е решил така.
Ако имаше господ, петя подлогин щеше да е отдавна изпепелен от гръм.
Ушат непрокопсаник и национален предател, който ще си плати рано или късно. Господ ще му е съд.
Какво ще го съдят, Вулвин е роден осъден от Господ!
Никой не иска да го бие тоя!? хахахаха И АЗ ! Не няма да му се нахвърлям ! Ще се правя на демократ и ще стоя да ми се хили-
Виден патриот, достоен за орден "Борец за отворените московки прозорци - от 7 до 9 етаж " , заел се да бори упадъчният Запад. Гордоста на България е бил на екскурзия във Венеция, за да громи прогнилите западни ценности - пица, паста , аранчини и те така . Само така Пепо !