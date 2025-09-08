Жертвите на стрелбата в Йерусалим станаха шест

Шест са вече жертвите на стрелбата в понеделник сунтирнта на автобусна спирка в Йерусалим, съобщи израелският външен министър Гидеон Саар на пресконференция в Будапеща. Първата информация бе за петима убити - трима мъже на около 30 години, петдесетгодишен мъж и жена на същата възраст, кято е била закарана в тежко състояние в болница, но е починала. Съобщено беше за 12 ранени, девет от които в тежко състояние и веорятно някой от тях е починал по-късно.
Саар обяви, че сред пострадалите е и бременна жена.
Израелската полиция съобщава, че нападението е станало в 10:15 местно време, когато двама души са открили огън по хора, чакащи на автобусна спирка, близо до кръстовището Рамот.
„Войник и няколко цивилни на автобусната спирка са открили огън срещу нападателите и са отвърнали на огъня“, добавя се в съобщението. Двамата заподозрени са били ликвидирани.
На мястото на инцидента са изпратени полицаи, които са евакуирали ранените, заедно с медицински екипи, и са иззели оръжия – включително боеприпаси и нож – използвани от нападателите, продължава съобщението.
„Едновременно войници в момента обграждат няколко района в покрайнините на Рамала, за да осуетят тероризма и да засилят отбранителните усилия“, добавя се в съобщението. Рамала се намира в окупирания Западен бряг.
На мястото на инцидента пристигна израелският премиер Бенямин Нетаняху, който говори с представители на пресата на иврит. Той изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и каза, че се надява на бързо възстановяване на ранените.
Наричайки го „война на няколко фронта“, Нетаняху каза, че Израел е осуетил стотици атаки тази година, но не е успял тази сутрин.
Никоя групировка не е заявила, че е извършила нападението, но „Хамас“ публикува изявление, в което казва, че „приветстваме“ действията на нападателите, наричайки го „естествен отговор“ на военната активност на Израел в Газа.
Хамас започна атака срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници.
В отговор израелската армия започна кампания в Газа. Най-малко 64 522 души са били убити при израелски атаки в Ивицата оттогава, според здравното министерство на територията, управлявано от Хамас, което също така съобщава за допълнителни смъртни случаи от недохранване през последните седмици.
