Жертвите на земетресението в Афганистан достигнаха 900

Жертвите на земетресението в Източен Афганистан са вече 900. Ранените са над 3000.

Това съобщиха спасителните екипи, цитирани от Асошиейтед прес.

Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им.

Говорител на Националната служба за управление на кризите, причинени от бедствия в Афганистан, съобщи, че броят на жертвите може да нарасне значително, предаде БТА.

От ведомството казаха, че трусът е предизвикал свлачища в някои райони, при което цели пътища са били блокирани.