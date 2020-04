Жертвите в САЩ надхвърлиха 11 хиляди, а случаите са над 370 хиляди

Броят на починалите от коронавируса в САЩ вече достигна 11 042, а заразените са над 370 хиляди. Властите обаче предупреждават, че пикът все още не е достигнат и призоваха за спазване указанията за социална дистанция.

Все повече щати налагат рестриктивни мерки, но пандемията все още не е ограничена.

От университета "Джон Хопкинс" съобщиха, че в САЩ вече са излекувани близо 20 хиляди души.

САЩ са на първо място в света по заразени от коронавирус.

На второ място е Испания със 140 510 заразени и 13 798 починали. Следват Италия със 132 547 заразени и 16 523 починали, Франция с 98 010 заразени и 8 911 починали, Великобритания с 51 608 заразени и 5 373 починали. В Германия заразените са близо 105 000, а починалите 1 842.

В Ню Йорк, където е епицентърът на пандемията в САЩ, огромният брой починали накара болници да използват хладилни камиони за съхраняване на тела и дори имаше предложения парк да бъде използван за временно гробище.

По изчисление на здравни експерти жертвите на коронавируса в Америка дори при спазване на указанията за социална дистанция ще бъдат между 100 и 240 хиляди.

Лъч светлина в Ню Йорк

Малък лъч светлина се появи в Ню Йорк след като стана ясно, че няма значимо покачване в броя на смъртните случаи вече втори пореден ден.

Въпреки това губернаторът Андрю Куомо нареди училищата да останат затворени за още три седмици и каза, че сега не е моментът хората да се отпускат.

Куомо допълни, че ще е грешка ако рестрикциите се отслабят прекалено рано.

Куомо съобщи, че за последното денонощие има 8659 нови заразени с коронавируса, а общият им брой надхвърля 130 хиляди.

Хоспитализирани са 16 837 души, а 13 366 души са оздравели.

За последния ден има нови 599 починали от коронавируса, като общият им брой в щата Ню Йорк е 4758 души.

Куомо отбеляза, че втори пореден ден броят на смъртните случаи за денонощие се движи около 600 души. Освен това донякъде е намалял и броят на търсенията на медицинска помощ и на пациентите в интензивните отделения.

Едно от всеки пет заразени деца се нуждае от лечение в САЩ

До 20 на сто от заразените с коронавируса деца в САЩ се нуждае от болнично лечение, като най-голяма е вероятността за хоспитализация при бебета, ненавършили 12 месеца, показва първият анализ на болестта сред най-малките пациенти, съобщи Ройтерс.

В сравнение с възрастните, децата имат по-големи шансове да нямат никакви или само ограничени симптоми, се казва в публикуван анализ на американския Център за контрол и превенция на заболяванията.

