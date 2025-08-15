Животновъдни постройки горят в руенското село Разбойна

Пожар е избухнал в село Разбойна край Руен. Сигнал за инцидента е подаден този следобед около 15:10 часа, потвърди началникът на пожарната служба в Бургас старши комисар Николай Николаев, който обясни, че горят дворове на къщи, които до този момент не се знае дали са обитаеми.
"Нямаме информация да са изгорели жилищни постройки. На място са четири екипа на пожарната, които са установили, че горят дворове и животновъдна постройка. Но вятърът е силен и пречи да се локализира огънят. Няма пострадали хора. Нямаме информация реално да са изгорели жилищни постройки."
Вода се носи от съседно село, уточни ст.комисар Николаев.
Изгорели са няколко къщи и стопански постройки, потвърди и кметът на община Руен Ахмед Мехмед:
"Изпратени са 4 екипа на пожарната - от Несебър, Поморие, Бургас и Айтос. За момента само тази от Айтос, очакват се останалите. Мобилизирали сме земеделски производители с техника и гасим.", посочи той, цитиран от БНР.
За момента няма информация за пострадали хора, допълни Ахмед Мехмед.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.