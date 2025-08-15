Животновъдни постройки горят в руенското село Разбойна

Пожар е избухнал в село Разбойна край Руен. Сигнал за инцидента е подаден този следобед около 15:10 часа, потвърди началникът на пожарната служба в Бургас старши комисар Николай Николаев, който обясни, че горят дворове на къщи, които до този момент не се знае дали са обитаеми.

"Нямаме информация да са изгорели жилищни постройки. На място са четири екипа на пожарната, които са установили, че горят дворове и животновъдна постройка. Но вятърът е силен и пречи да се локализира огънят. Няма пострадали хора. Нямаме информация реално да са изгорели жилищни постройки."

Вода се носи от съседно село, уточни ст.комисар Николаев.

Изгорели са няколко къщи и стопански постройки, потвърди и кметът на община Руен Ахмед Мехмед:

"Изпратени са 4 екипа на пожарната - от Несебър, Поморие, Бургас и Айтос. За момента само тази от Айтос, очакват се останалите. Мобилизирали сме земеделски производители с техника и гасим.", посочи той, цитиран от БНР.

За момента няма информация за пострадали хора, допълни Ахмед Мехмед.