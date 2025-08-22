Жребият за Световното първенство по футбол ще се проведе на 5 декември във Вашингтон

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви в петък, че жребият за Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе на 5 декември в Кенеди Център във Вашингтон.
"Някои хора наричат това място Тръмп Кенеди Център, но все още не сме готови да го наречем така. Може би след седмица или нещо", каза Тръмп по време на церемония в Овалния кабинет в Белия дом, заедно с Джани Инфантино, президент на ФИФА.
Световното първенство, което ще се проведе през лятото на 2026 година, във времето от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.
С разширяването на броя на участниците до 48, предстоящия мондиал ще има 12 групи с по четири отбора.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
"Някои хора наричат това място Тръмп Кенеди Център, но все още не сме готови да го наречем така. Може би след седмица или нещо" Напрово го наречете Тръмп оранжевия пудел на Путин за да е точно името.
На рафта със снимките отзат, в златна рамка, ще си сложи и тази с водещия офицер таварищ путлер.
Че има мерак да е "Тръмп център" е ясно, но каза и: - Добре ще бъде, да присъства и президент путин....