Жребият за Световното първенство по футбол ще се проведе на 5 декември във Вашингтон

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви в петък, че жребият за Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе на 5 декември в Кенеди Център във Вашингтон.

"Някои хора наричат това място Тръмп Кенеди Център, но все още не сме готови да го наречем така. Може би след седмица или нещо", каза Тръмп по време на церемония в Овалния кабинет в Белия дом, заедно с Джани Инфантино, президент на ФИФА.

Световното първенство, което ще се проведе през лятото на 2026 година, във времето от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

С разширяването на броя на участниците до 48, предстоящия мондиал ще има 12 групи с по четири отбора.