"Златната топка" ще има нов носител, рекордни деветима от ПСЖ са сред номинираните

Най-значимото индивидуално отличие във футбола - "Златната топка"q отново ще има нов носител, след като миналогодишният победител испанецът Родриго Ернандес (Родри) не попадна в официалния списък с номинираните, публикуван в четвъртък.

Сред 30-те кандидати за отличието обаче се открояват имената на цели деветима футболисти на носителя на Шампионска лига "Пари Сен Жермен". По този начин парижани подобряват рекорда на испанския "Реал Мадрид" за най-много номинации – 8 при връчването на наградата за 2018 г.

Така и за първи път от 70 години насам френското първенство е с най-много претенденти да спечелят отличието. Церемонията по връчването на "Златната топка" на списание "Франс Футбол", на която ще се определи най-добрият играч за сезон 2024/25, ще състои на 22 септември в театър "Шатле" в Париж.

Освен ПСЖ най-много номинирани футболисти имат от Барселона (4), Реал Мадрид и Ливърпул (3). В битката за "Златната топка" ще влязат играчи като Мохамед Салах, Килиан Мбапе, Рафиня, Джуд Белингам, Ламин Ямал, Лаутаро Мартинес, Витиня, Хари Кейн, Коул Палмър, Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Ерлинг Холанд и други.

Фаворитите за отличието

За големия фаворит за "Златната топка" е сочена звездата на ПСЖ Усман Дембеле. Големият транферен провал на Барселона, който в продължение на години беше преследван от контузии, успя да се превърне в новата суперзвезда в отбора на Луис Енрике и помогна на ПСЖ да спечели първия в историята си трофей в Шампионска лига. Дембеле се отличи с 35 гола и 16 асистенции в 53 мача във всички турнири, но и с атрактивна и отборна игра, които са важни компоненти от критериите при избор на носител на "Златната топка".



Дембеле, сн. ЕПА/БГНЕС

Несъмнено сред основните фаворити за трофея са крилата на "Барселона" Рафиня и Ламин Ямал. Въпреки че Ямал се превърна в основен играч за Барселона и националния тим на Испания едва на 17 г., Рафиня отбеляза изключително ценни попадения и помогна на Барселона да доминира на домашната сцена, спечелвайки Ла Лига и Купата на краля.



Ямал и Рафиня, сн. ЕПА/БГНЕС

Фантастични сезони изпратиха и Мохамед Салах, който записа 29 гола и 18 асистенции, за да помогне на Ливърпул да спечели английската Висша лига, и Хари Кейн, който взе първия трофей в кариера си, вдигайки титлата в Бундеслигата с Байерн Мюнхен.

Отличен на индивидуално ниво сезон направи и новата звезда на Реал Мадрид Килиан Мбапе. Въпреки множеството си голове и наградата на голмайстор в испанското първенство, Мбапе успя да спечели само Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа.



Мбапе, сн. ЕПА/БГНЕС

Не бива да се пренебрегват и футболисти като Кол Палмър и Скот Мактоминей. Палмър не направи толкова впечатляващ втори сезон с Челси в сравнение с предходната кампания, но отново беше най-значимият играч за лондонския клуб и имаше ключова роля в спечелването на Лига на конференциите на УЕФА и световното клубно първенство на ФИФА.

Номинации за индивидуланите отличия

Освен номинациите за златната топка, в четвъртък бяха обявени и кандидатите за трофея "Копа", който се връчва на най-добрия играч до 21 години. Ясни са и вратарите, които ще спорят за отличието "Лев Яшин", номинациите за треньор на годината, както и кандидатите за "Златната топка" сред жените.

Обявени бяха и претендентите за отбор на годината, където място в компанията на ПСЖ, Барселона, Челси и Ливърпул намира и бразилският Бутафого.

Номинации за "Златната топка" 1.Усман Дембеле (ПСЖ и Франция)

2. Джанлуиджи Донарума (ПСЖ и Италия)

3.Джуд Белингам (Реал Мадрид и Англия)

4.Дезире Дуе (ПСЖ и Франция)

5.Дензъл Дъмфрис (Интер и Нидерландия)

6.Серу Гираси (Борусия Дортмунд и Гвинея)

7.Ерлинг Холанд (Манчестър Сити и Норвегия)

8.Виктор Гьокереш (Спортинг Лисабон, Арсенал и Швеция)

9.Ашраф Хакими (ПСЖ и Мароко)

10.Хари Кейн (Байерн Мюнхен и Англия)

11Хвича Кварацхелия (Наполи, ПСЖ и Грузия)

12.Роберт Левандовски (Барселона и Полша)

13.Алексис Мак Алистър (Ливърпул и Аржентина)

14.Лаутаро Мартинес (Интер и Аржентина)

15.Скот Мактоминей (Наполи и Шотландия)

16.Килиан Мбапе (Реал Мадрид и Франция)

17.Нуно Мендеш (ПСЖ и Португалия)

18.Жоао Невеш (ПСЖ и Португалия)

19.Педри (Барселона и Испания)

20.Коул Палмър (Челси и Англия)

21.Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен и Франция)

22.Рафиня (Барселона и Бразилия)

23.Деклан Райс (Арсенал и Англия)

24.Фабиан Руис (ПСЖ и Испания)

25.Върджил ван Дайк (Ливърпул и Нидерландия)

26.Винисиус (Реал Мадрид и Бразилия)

27.Мохамед Салах (Ливърпул и Египет)

28.Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Ливърпул и Германия)

29.Витиня (ПСЖ и Португалия)

30.Ламин Ямал (Барселона и Испания)

Номинации за трофея "Копа" Пау Кубарси (Барселона)

Аюб Буади (Лил)

Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)

Естевао (Челси)

Дийн Хаусен (Реал Мадрид)

Майлс Люис-Скели (Арсенал)

Родриго Мора (Порто)

Жоао Невес (Пари Сен Жермен)

Ламин Ямал (Барселона)

Кенан Йълдъз (Ювентус)

Номинации за най-добър вратар Алисън Бекер (Ливърпул)

Ясин Буну (Ал Хлал)

Люка Шевалие (Лил)

Тибо Куртоа (Реал Мадрид)

Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен)

Емилиано Мартинес (Астън Вила)

Ян Облак (Атлетико Мадрид)

Давид Рая (Арсенал)

Матц Селс (Нотингам Форест)

Ян Зомер (Интер)

За приза за най-добър треньор ще спорят Антонио Конте (Италия, Наполи), Луис Енрике (Испания, Пари Сен Жермен), Ханзи Флик (Германия, Барселона), Енцо Мареска (Италия, Челси) и Арне Слот (Нидерландия, Ливърпул).

В списъка за женския футбол попаднаха Соня Бомпастор (Франция, Челси), Артур Елиас (Бразилия, Бразилски национален отбор), Джъстин Мадугу (Нигерия, Нигерийски национален отбор), Рене Слегерс (Нидерландия, Арсенал) и Сарина Вигман (Нидерландия, Английски национален отбор).

Номинираните за "Златната топка" при жените Санди Балтимор (Франция, Челси),Барбара Банда (Замбия, Прайд д'Орландо), Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Люси Бронз (Англия, Челси), Клара Бюл (Германия, Байерн Мюнхен), Мариона Калдентей (Испания, Арсенал), София Канторе (Италия, Ювентус), Стеф Катли (Австралия, Арсенал), Темуа Чавинга (Малави, Канзас Сити), Мелчи Дюморни (Хаити, Олимпик Лион), Емили Фокс (САЩ, Арсенал), Кристиана Джирели (Италия, Ювентус), Естер Гонсалес (Испания, Готам ФК), Каролине Греъм Хансен (Норвегия, Барселона), Патри Гуихаро (Испания, Барселона), Аманда Гутиереш (Бразилия, Палмейрас), Хана Хамптън (Англия, Челси), Перниле Хардер (Дания, Байерн Мюнхен), Линдзи Хипс (САЩ, Олимпик Лион), Клои Кели (Англия, Манчестър Сити), Фрида Леонардсен Маанум (Норвегия, Арсенал), Марта (Бразилия, Прайд д'Орландо), Клара Матео (Франция, Пари ФК), Ева Пайор (Полша, Барселона), Клаудия Пина (Испания, Барселона), Алексия Путейас (Испания, Барселона), Алесиа Русо (Англия, Арсенал), Йохана Ритинг Канерид (Швеция, Челси), Каролин Уеър (Шотландия, Реал Мадрид), Леа Уилямсън (Англия, Арсенал).

Как се избира победител?

Носителят на "Златната топка" се избира от 100 спортни журналисти - по един представител от всяка от първите 100 страни в световната ранглиста на ФИФА. Всеки от тях подрежда 10 играчи, като всяко място дава на футболиста различен брой точки.

Точкуване 1-во място - 15 точки

2-ро място - 12 точки

3-то място - 10 точки

4-то място - 8 точки

5-о място - 7 точки

6-о място - 5 точки

7-о място - 4 точки

8-о място - 3 точки

9-о място - 2 точки

10-о място - 1 точка

Важните фактори за по-висока оценка са индивидуалните изяви, спечелените трофеи, демонстрирана класа и спортспемнство.