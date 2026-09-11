Златният ритъм на Дуплантис - от овчарския скок към музиката и мечтаната "Грами"

Името на Арманд Дуплантис се е превърнало в символ на антигравитацията. Всяка негова поява в сектора на овчарския скок кара феновете да тръпнат в очакване на поредния световен рекорд. За шест години Мондо направи 15 поправки на върховото постижение, за да вдигне летвата високо, високо – от 6.16 на 6.31 метра.
Но зад рекордите и медалите - две олимпийски титли, 7 световни и 5 европейски, се крие личност, чийто живот и философия вдъхновяват милиони фенове по света.
Наричат го най-великият скачач за всички времена. Но той е забележителен не само на пистата, а и извън нея. Отвъд рекордите се крие харизматичен, амбициозен и много земен млад мъж. Близките му го описват като "обикновено момче от Юга" - роден е в американския щат Луизиана на 10 ноември 1999 г. Семейството за него е всичко, а музиката - другата му страст, която сваля напрежението от пистата и го кара да мечтае един ден да получи "Грами".
Музиката - другата страст на Мондо
Извън светлините на стадиона Арманд Дуплантис потъва в света на музиката. Той често споделя, че слушането и откриването на нови парчета му помага да намери психически баланс и да избяга от напрежението на състезанията. Мондо пише и продуцира песни, има договор със Sony Music Sweden и издадени няколко сингъла, които вече са събрали над 11 милиона слушания само в Spotify.
Дуплантис прелита над поредния си световен рекорд Сн.Facebook/Mondo Duplantis
Любопитно е, че първата му песен излиза в същия ден, в който той подобрява световния си рекорд за 11-ти път - на 28 февруари 2025 г.
През февруари 2026 г., докато много атлети откриваха началото на сезона в зала, Дуплантис направи своя музикален дебют на живо. Той изпълни песента си "Feeling Myself" в популярно вечерно токшоу по националната шведска телевизия в опит да покаже, че талантът му не се простира единствено в спорта.
Затова не е изненада, че именно на него организаторите на първото световно първенство на шампионите - Ultimate, което се провежда от 11 до 13 сепетмври в Будапеща, повериха задачата да напише химна.
"Злато" - песента на турнира
Едва ли някой се е съмнявал, че заглавието може да бъде друго освен "Злато". Дуплантис създава песента заедно с Карл Силвъргран и Оскар Чейс, който я продуцира. Тя вече се върти от най-големите доставчици за стрийминг, като Spotify и Apple Music.
"Написах песента представяйки си нещо много по-голямо от мен самия. Това правим всички ние, когато сме на пистата - представляваме семейството си, отбора, треньорите. Музиката и спортът са двете неща, които обединяват хората по най-добрия начин и песента "Злато" показва точно това", коментира Дуплантис пред Световната атлетика.
Песента ще е отличитителния звук на първенството, вплетен в излъчванята на събитието, свързвайки феновете на стадиона с публиката по целия свят. Мондо ще изпълни "Злато" на живо на арената в Будапеща по време на закриващата шампионата в неделя вечер - 13 септември.
"Световното първенство по лека атлетика Ultimate, което избира шампионът на шампионите, е специално създадено, за да покаже талантите и страстите на най-големите звезди в нашия спорт - на пистата и извън нея", казва друг легендарен атлет Себастиан Коу, който днес е президент на Световната атлетика.
"Мондо е един от най-разпознаваемите и постигнали успехи спортисти и не бихме могли да бъдем по-развълнувани, че той е този, който е създал химна на Ultimate. Решихме, че е добре да имаме химн, който да вдъхновява публиката и феновете по целия свят, написан и изпълнен от един от великите атлети днес", допълва Коу.
Мондо по време на снимките на видеоклипа в унгарската столица през юли Сн.ЕПА/БГНЕС
Музикалният видеоклип е заснет в Будапеща, като Дуплантис и екипът му избират едни от най-известните забележителности на града домакин - Рибарския бастион и Площада на героите. Видеото включва и лични архивни кадри на Дуплантис като дете и млад спортист, както и моменти от великите му победи в спорта, семейството, приятели и още звезди на атлетиката.
Любимата Дезире
Шоумен по природа Мондо обича публиката, която също му отговаря с любов. След всеки рекорд той прави прочутото си бягане директно към трибуните, за да целуне любимата Дезире и да прегърне семейството си.
Любимата на Дуплантис Дезире Сн.ЕПА/БГНЕС
Дезире Ингландер е шведски модел и инфлуенсър. Именно в социалните мрежи Мондо ѝ хвърля око преди шест години, праща ѝ лично съобщение, но тя не му отговаря, признава Дезире пред скандинавското издание на Vogue. Пробивът става няколко месеца по-късно. През юни 2020 г. по време на традиционния шведски празник на лятното слънцестоене на парти в Стокхолм. Мондо казва, че за него това е било любов от пръв поглед, но признава, че флиртът в Швеция е много различен от този в Луизиана и първоначално Дезире не е проявила никакъв интерес към него.
По това време Дезире току-що е завършила гимназия и по думите ѝ е била "абсолютно необвързана и без никакво намерение да си търси гадже". Тя просто искала да танцува и да се забавлява с приятели.
Следват месеци на ухажване от страна на Мондо, но Дезире все отказва да излезе на среща с непознат. "След няколко седмици заминавам обратно за Щатите. Позволи ми да те заведа на среща. Просто кажи "да", пише ѝ атлетът и магията се случва. Пасват си, а Дуплантис признава, че любовта е най-големият му мотиватор да научи перфектно шведски език.
Четири години след първата среща Мондо прави романтичен годеж на плажа в Хамптънс със съдействието на списание Vogue Scandinavia. Двамата вдигат мечтаната сватба в Кан през юни 2026 г., последвана от меден месец, кадри от който взривиха социалните мрежи.
Глобална спортна икона
С помощта на любимата си Дезире атлетът навлезе сериозно и в света на висшата мода. Двамата са редовни гости на престижни събития, като зашеметиха критиците на червения килим на Met Gala 2026 в тоалети, отразени от Vogue.
Арманд и Дезире Дуплантис на Met Gala 2026 Сн.Getty Images
Те бяха хит в социалните мрежи и с оригиналните си костюми за Хелоуин през 2023 г., когато се превъплътиха в Майкъл и Дуайт от сериала "Офисът" (The Office).
"Въпреки че имах щастието да изживея някои невероятно грандиозни моменти, да се срещна с най-добрите атлети в света и да счупя няколко рекорда, най-малките и интимни моменти ме определят като атлет и човек", казва той в едно от интервютата си пред Световната атлетика.
Прякорът му Мондо идва от най-добрия приятел на баща му, който го нарича така като дете. На италиански "мондо" означава "свят", който днес Арманд покорява в царицата на спортовете.
Арманд Дуплантис получава напътствия от баща си Грег, който е негов треньор Сн.ЕПА/БГНЕС
Дуплантис е закърмен с любов към спорта още от малък. Баща му Грег също е бил състезател в овчарския скок и в задния двор на къщата им в Луизиана малкият Мондо е можел да тренира по всяко време. Първоначално това е било само за забавление, но виждайки таланта родителите му помагат да стане №1 в света. Докато бащата набляга на техниката и разкрива тайните на прескачането на летвата с прът, майка му - Хелена, отговаря за силовата и кондиционната подготовка. Тя също е била атлетка - състезател по седмобой, и е застъпник за привличането на повече жени в треньорската професия.
"Баща ми може и да ми е помогнал до 5.80 метра, но определено отдавам същите заслуги, а може би дори повече, на майка ми, която ме изведе до 6.00 метра. Без моите родители никога нямаше да стигна толкова далеч", казва Мондо в началото на кариерата си.
Въпреки че е роден в американския град Лафайет в щата Луизиана, Дуплантис избира да се състезава за родината на майка си - Швеция.
Фотосесия на Мондо и Дезире Дуплантис Facebook/Mondo Duplantis
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